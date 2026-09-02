Eskişehir'de yapay zeka destekli video gösterimiyle açılan sergi, 6 Eylül'e kadar gezilebilecek - Son Dakika
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Eskişehir'de yapay zeka destekli video gösterimiyle açılan sergi, 6 Eylül'e kadar gezilebilecek

Eskişehir\'de yapay zeka destekli video gösterimiyle açılan sergi, 6 Eylül\'e kadar gezilebilecek
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Milli Mücadele yıllarında Eskişehir'in önemini dönemin Osmanlı gazetelerine yansıyan haber ve manşetlerle ele alan sergi, yapay zeka destekli video gösterimiyle açıldı. Eskişehir'in işgal süreci ve kurtuluşunun anlatıldığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaretçilere tarihsel bakış sunacak.

Milli Mücadele yıllarında Eskişehir'in önemini, dönemin Osmanlı gazetelerine yansıyan haber ve manşetlerle ele alan "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi, yapay zeka destekli özel video gösterimiyle açıldı.

Eskişehir'in işgalden kurtuluşu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişlerinin konu edildiği yapay zeka destekli video gösterimi, serginin açılışında izletildi.

Eskişehir'in işgal süreci, kurtuluşu ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarındaki konumunun ele alındığı sergi, ziyaretçilere dönemin basın arşivleri üzerinden tarihsel bakış sundu.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de yapay zeka destekli video gösterimiyle açılan sergi, 6 Eylül'e kadar gezilebilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapay zeka destekli video gösterimiyle açılan sergi, 6 Eylül'e kadar gezilebilecek - Son Dakika
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