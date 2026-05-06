EÜ'de Azerbaycan Sinema Günleri
EÜ’de Azerbaycan Sinema Günleri

06.05.2026 11:46
Ege Üniversitesi'nde 'Nargin: Sonuna Kadar Gizemli' filmi gösterildi, sinemanın önemi vurgulandı.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) düzenlenen Azerbaycan Sinema Günleri kapsamında öğrenciler, Birinci Dünya Savaşı dönemini konu alan "Nargin: Sonuna Kadar Gizemli" filmini izledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası 3. Turan Film Festivali çerçevesinde İletişim Fakültesi'nde "Azerbaycan Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, sinemanın mesaj iletmedeki stratejik önemi ve kültürel faaliyetlerin devletler arası ilişkilerdeki rolüne değindi.

Memmedov, sinemanın farklı toplumları tanıma fırsatı sunduğunu belirterek, "Devletlerin veya milletlerin üzerine bomba atarak kalıcı bir başarı elde etmek mümkün değildir. Ancak kültürle, yumuşak güç dediğimiz sinemayla, tiyatroyla, sergi ve konserlerle gönülleri kazanmak mümkündür. Bu yolla kapalı kapılar açılabilir barış, ticaret ve gelişim kalıcı hale getirilebilir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Turan Film Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ersan da festivalin bu yıl 96 ülkeden 2 bin 105 film başvurusu alarak küresel bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Türk dünyasının kendi sinema sektörünü oluşturma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Ersan, gerekli destekler verildiği takdirde Türk dünyasının kendi Hollywood'unu yaratma imkanı ve altyapısına sahip olduğuna inandığını anlattı.

Programda daha sonra akademisyen ve öğrenciler "Nargin: Sonuna Kadar Gizemli" filmini izledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
