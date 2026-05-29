Evrim İnci'nin Belgesel Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evrim İnci'nin Belgesel Başarısı

29.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli yönetmen Evrim İnci, belgeselleriyle ödül kazanarak ilk uzun metrajına hazırlanıyor.

Gerçek hikayeleri sinemaya taşıyan Yaşar Üniversitesi mezunu İzmirli yönetmen Evrim İnci'nin belgeselleri Türkiye'de ödül kazanan yapımlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Deneyimli ismin yaklaşık 150 festivalde gösterilen filmleri 50'ye yakın ödül kazanırken o şimdi ilk uzun metrajlı belgeseli için gün sayıyor. Kariyeri boyunca farklı kurum ve kanallar için çok sayıda projede görev alan yönetmen, özellikle 2020 yılından sonra bağımsız kısa metraj belgesellere ağırlık verdi. 2020 yılında yapımcılığını üstlendiği "Abella'nın Yolculuğu" belgeseli Türkiye'de en çok ödül alan ikinci belgesel oldu. Bir yıl sonra yönettiği "Bulak" belgeseli ise Türkiye'de en çok ödül alan belgesel olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yönetmenliğini üstlendiği "Duvar" ile yeniden Türkiye'de en çok ödül alan ikinci belgesel unvanını elde eden Evrim İnci, 2025 yılında görüntü yönetmenliğini ve yapım sorumluluğunu üstlendiği "Baletler Köyü" yapımıyla da en çok ödül alan belgesel filmlerden birine imza attı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm mezunu başarılı yönetmen Evrim İnci, belgesel sinemaya yönelme kararının üniversite yıllarında şekillendiğini belirtti. İnci, bu süreci şöyle anlattı: "Üniversitemizde son derece iyi eğitim aldık. O yıllardan itibaren kurmaca olaylardan çok gerçeğe yakın meseleler ilgimi daha çok çekiyor. Üniversitenin ilk yıllarında aldığım derslerde -özellikle TRT'den gelen ve uygulamalı dersler veren hocalardan hem kurmaca hem de belgeseli görme ve deneyimleme şansım oldu. Burada ilerlemem gereken türe karar verdim ve yaklaşık on iki yıldır belgesel sinemacı olarak yoluma devam ediyorum." Belgesel çekimlerinin çoğu zaman sıra dışı deneyimler içerdiğini belirten yönetmen, çekim sürecinde unutamadığı anlar da yaşadığını söyleyerek şu örnekleri verdi: "-20 derecede Çıldır Gölü'nde çekim yapmak, kurtlarla görüntü almak ya da mayınlı arazilerde yürümek zorunda kalmak bu deneyimlerden bazıları. Özellikle bağımsız projelerimde karakterlerin hayatına yakından temas etmeyi ve onların hikayelerini empati kurarak anlatmayı çok önemsiyorum."

İlk uzun metraj

Yönetmenin üzerinde çalıştığı ilk uzun metrajlı belgeseli "Sokağın Son Yolcusuyum" adlı proje ise izleyenlerle buluşmak için gün sayıyor. İnci, "Bu belgeselle çocukluğumu geçirdiğim aile evimize güzel bir şekilde veda etmeyi istedim. Diğer belgesellerime göre daha yavaş ritmi olan bir iş. Bu yüzden farklı bir çalışma tarzı uyguluyorum. Çekimlerin neredeyse tamamı bitti. Kurgu çalışmaları devam ediyor. Filmi üç ay içinde tamamlayıp, galasının ardından uluslararası festival yolculuğuna başlamasını hedefleniyoruz" diyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belgesel, Yönetmen, Türkiye, Kültür, Sinema, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Evrim İnci'nin Belgesel Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:35
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e Osimhen ayarında golcü
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:09:59. #7.13#
SON DAKİKA: Evrim İnci'nin Belgesel Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.