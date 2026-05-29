Evrim İnci'nin Belgesel Başarısı

Gerçek hikayeleri sinemaya taşıyan Yaşar Üniversitesi mezunu İzmirli yönetmen Evrim İnci'nin belgeselleri Türkiye'de ödül kazanan yapımlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Deneyimli ismin yaklaşık 150 festivalde gösterilen filmleri 50'ye yakın ödül kazanırken o şimdi ilk uzun metrajlı belgeseli için gün sayıyor. Kariyeri boyunca farklı kurum ve kanallar için çok sayıda projede görev alan yönetmen, özellikle 2020 yılından sonra bağımsız kısa metraj belgesellere ağırlık verdi. 2020 yılında yapımcılığını üstlendiği "Abella'nın Yolculuğu" belgeseli Türkiye'de en çok ödül alan ikinci belgesel oldu. Bir yıl sonra yönettiği "Bulak" belgeseli ise Türkiye'de en çok ödül alan belgesel olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yönetmenliğini üstlendiği "Duvar" ile yeniden Türkiye'de en çok ödül alan ikinci belgesel unvanını elde eden Evrim İnci, 2025 yılında görüntü yönetmenliğini ve yapım sorumluluğunu üstlendiği "Baletler Köyü" yapımıyla da en çok ödül alan belgesel filmlerden birine imza attı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm mezunu başarılı yönetmen Evrim İnci, belgesel sinemaya yönelme kararının üniversite yıllarında şekillendiğini belirtti. İnci, bu süreci şöyle anlattı: "Üniversitemizde son derece iyi eğitim aldık. O yıllardan itibaren kurmaca olaylardan çok gerçeğe yakın meseleler ilgimi daha çok çekiyor. Üniversitenin ilk yıllarında aldığım derslerde -özellikle TRT'den gelen ve uygulamalı dersler veren hocalardan hem kurmaca hem de belgeseli görme ve deneyimleme şansım oldu. Burada ilerlemem gereken türe karar verdim ve yaklaşık on iki yıldır belgesel sinemacı olarak yoluma devam ediyorum." Belgesel çekimlerinin çoğu zaman sıra dışı deneyimler içerdiğini belirten yönetmen, çekim sürecinde unutamadığı anlar da yaşadığını söyleyerek şu örnekleri verdi: "-20 derecede Çıldır Gölü'nde çekim yapmak, kurtlarla görüntü almak ya da mayınlı arazilerde yürümek zorunda kalmak bu deneyimlerden bazıları. Özellikle bağımsız projelerimde karakterlerin hayatına yakından temas etmeyi ve onların hikayelerini empati kurarak anlatmayı çok önemsiyorum."

İlk uzun metraj

Yönetmenin üzerinde çalıştığı ilk uzun metrajlı belgeseli "Sokağın Son Yolcusuyum" adlı proje ise izleyenlerle buluşmak için gün sayıyor. İnci, "Bu belgeselle çocukluğumu geçirdiğim aile evimize güzel bir şekilde veda etmeyi istedim. Diğer belgesellerime göre daha yavaş ritmi olan bir iş. Bu yüzden farklı bir çalışma tarzı uyguluyorum. Çekimlerin neredeyse tamamı bitti. Kurgu çalışmaları devam ediyor. Filmi üç ay içinde tamamlayıp, galasının ardından uluslararası festival yolculuğuna başlamasını hedefleniyoruz" diyor. - İZMİR