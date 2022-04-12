Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti

12.04.2022 10:44

Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın gerçek değerlerini yansıtarak kalıcı eserler bıraktıklarını söyledi Dünyanın 3. büyük organizasyonu olarak kabul edilen Expo, 1 Nisan'da, Hatay'da, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açtı.

Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın gerçek değerlerini yansıtarak kalıcı eserler bıraktıklarını söyledi

HATAY - Dünyanın 3. büyük organizasyonu olarak kabul edilen Expo, 1 Nisan'da, Hatay'da, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açtı. Yaklaşık 6 ay boyunca sürecek ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Expo'yu bir hafta içerisinde 110 bin kişi ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın gerçek değerlerini yansıtarak kalıcı eserler bıraktıklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2 milyonun üzerinde misafir ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, "İlk gün partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasetin duayenlerinin katılımı ile protokol ile birlikte açtık. Protokole bile 3 bin kişi katıldı. İkinci gün ise Hatay halkı ile beraber açtık, anfi tiyatro yetmedi. Bir haftalık süre içerisinde 110 bine yakın insan ziyaret etti. Bu kadar meşakkatli işler boşa gitmemiş demek ki. Biz 2 milyonun üzerinde misafir ağırlayacağız diyorduk ama büyük ihtimal geçecek. Gastronomisi ve bazı organizasyonlarını tam oturmamış olmasına rağmen bu kadar misafirin ağırlanması gelecek güzel günlerin habercisi. Hatay'ın gerçek değerlerini burada yansıtarak kalıcı eserler bıraktık. Ayrıca diğer illerimizin ve dünyadan birçok şehrin de kendine has güzelliklerini barındıracağız. Gelen insan eğlenceyi, kültürel faaliyeti, sanatı, eğitimi, ticareti, gastronomiyi bulabiliyor. Her türlü imkanı bulduğu için geldiği iki alanda da birçok değeri yaşayabiliyor. 110 bine yakın ziyaretçi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki 6 aylık süreçte de Türkiye'den ve dünyadan insanların teveccühünü bekliyoruz. 6 ay sonra da bu değerleri burada taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Yurt dışından 20 civarında ülkenin farklı kültürel ve sanatsal faaliyetlerin görülebileceğini belirten Savaş, "Antakya ve Defne tarafında Hatay ve diğer büyükşehirlerimiz var. İskenderun, Arsuz bölgemizde Hindistan, Nepal, Almanya, Çin, Pakistan ve birçok yerin ya bahçesi var, ya da kültürel faaliyetleri ile katıldı. Herkesin bir şeyleri var. 20 civarında ülkenin de milli gününü burada yapacağız. Kendilerine ait kültürünü, sanatını müziğini göreceğiz. Hatay'ı 6 aylık çok güzel bir süreç bekliyor. İnsanlarımızın teveccühü çok iyi. Hatay'daki insanların değer vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'a önemli bir fuar alanı kazandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Fuar alanları Hatay'ın kanayan yarasıydı. Yıllardır çadır kur, çadır sök yapılıyordu. Artık Hatay festivaller ve fuarlar şehri olacak. Çok modern kalıcı bir çadırımız var. Bu çadırın içerisinde kitap, mobilya, tarım fuarı barındıracak yerimiz var. Bu alanda fuarlar, konserler, söyleşiler de olabilecek. Birçok alanda kullanma imkanımız olacak."

Kısa süre içerisinde gelen konukların yemek yiyebileceği alanların da açılacağını söyleyen Savaş, "İnsanların oraya gittiği zaman, ürün satın alabilecekleri, yemek yiyebilecekleri sonrasında kahve içebilecekleri alanlar da artık açılıyor. Hızlı bir süreç yaşıyoruz, bir haftaya kadar açılmış olacak. Hem gezecekler hem de midelerine hitap edebilecek güzel yiyeceklerle karşı karşıya kalacaklar" dedi.

Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti
Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti
Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti

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Lütfü Savaş, Savaş, Nisan, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Expo alanını 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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