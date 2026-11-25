Gençlik Değişimi Projesi çerçevesinde çeşitli ülkelerden Düzce'ye gelen gençler, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti. Programda öne çıkan unsurlar, kültürlerarası etkileşim ile gençlerin başarı kavramına dair farklı bakış açıları geliştirmesi oldu.

Gençlik Değişimi Projesi çerçevesinde Düzce'ye gelen uluslararası katılımcılara kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. "Başarı Kavramının Yeniden İnşası: Gençlerle Yeni Tanımları ve Yeni Yolları Keşfetmek" başlığıyla yürütülen proje çerçevesinde farklı ülkelerden gelen gençler, Düzce'nin tarihi mirası ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi edinme imkânı buldu. Gençlerin farklı kültürleri tanımasını ve kültürlerarası etkileşimin güçlenmesini amaçlayan proje, Düzce'nin uluslararası alanda tanıtılmasına da katkı sağladı.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle katılımcıların başarı kavramına farklı açılardan yaklaşmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.