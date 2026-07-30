Faruk Sofuoğlu'ndan Nostaljik Gösteri - Son Dakika
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Faruk Sofuoğlu'ndan Nostaljik Gösteri

Faruk Sofuoğlu\'ndan Nostaljik Gösteri
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Usta oyuncu Faruk Sofuoğlu, İzmir'de '80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar' ile nostalji yaşattı.

İzmir'de sahne alan usta oyuncu Faruk Sofuoğlu, '80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar' gösterisiyle izleyicilere nostaljik anlat yaşattı.

Usta oyuncu Faruk Sofuoğlu'nun sahne aldığı '80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar' gösterisi, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Bornova'daki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gösteride, eski dostluklar ve unutulmayan değerler nostaljik bir atmosferde ele alındı. Çocukluk yıllarında Münir Özkul, Orhan Boran ve Nejat Uygur gibi ustaları izleyerek meddahlığa heves duyduğunu belirten Sofuoğlu, 80'li ve 90'lı yılların mahalle kültürünü, samimiyetini ve nezaketini sahnede yeniden yaşattığını söyledi. Geçmişin ruhunu günümüz gençliğine aktarırken rehberlik ettiklerini vurgulayan Sofuoğlu, oyunculukta yakalanan başarının bireysel olmadığını, aynı ruhu taşıyan güçlü bir ekip işi olduğunu kaydetti.

"İnsanlığımızı kaybettik" diyen Sofuğlu, şunları kaydetti: "Biz sahnede bozulan insanlığa geçmişi hatırlatıyor, 'Biz böyle değildik' diyoruz. Tüketim topluma zarar verdikçe ne ahlak kalıyor ne gerçeklik ne de edep. Sosyal bir çöküş yaşanıyor ve malzeme de yine insandan çıkıyor."

Cem Yılmaz ve Tolga Çevik gibi stand-up sanatçılarının günün modern meddahları olduğunu belirten Sofuoğlu, geleneksel ile modern arasındaki köprünün kurulduğunu dile getirdi. Tiyatro tarihi müzesi kurma hayalinin olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Türkiye'nin tiyatro duayeni olarak Haluk Bilginer'i görüyorum. Çok iyi, yetenekli tiyatro oyuncularımız var ama kimse tanımıyor. Hayatında bir kez bile sahneye çıkmamış popüler isimler tiyatroya adım atıyor ve insanlar sırf o isimler için gidiyor" diye konuştu.

"Başarı sabır işidir"

Tiyatro yapacak gençlere araştırmayı ve öğrenmeyi bırakmamalarını tavsiye eden Sofuoğlu, başarının bir süreç olduğunu vurguladı. Sadece konservatuvar eğitiminin yetmeyeceğini, ustalardan el almanın, sahne tozu yutmanın ve gerekirse dekor taşımaktan çekinmemenin önemine değinen Sofuoğlu, "Bu iş kesinlikle bir sabır işidir. Yıldızlar her zaman parlamaz, her şeyin bir zamanı var ve doğru şans denk geldiğinde anı parlar" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Faruk Sofuoğlu'ndan Nostaljik Gösteri - Son Dakika

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