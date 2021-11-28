Fas'ta YEE Türk Sinema Haftası etkinlikleri sona erdi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün Fas'ta düzenlediği 2. Türk Sinema Haftası etkinlikleri Rabat'ta tamamlandı.

Başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca gibi çeşitli kentlerde 22-27 Kasım'da düzenlenen etkinliklerde Faslı sinemaseverlere Türk sinemasından sanatsal değeri olan 7 film gösterildi.

Kapanış programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmed Aydın Doğan, YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat, Türkiye'den oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra çok sayıda Faslı sinemasever katıldı.

Son gün Faslı sinemaseverlere Cem Özay'ın yönetmenliğini, Timur Acar'ın başrol oyunculuğunu yaptığı Af adlı film gösterildi. Gösterimin ardından sahneye çıkan yönetmen Özay ve başrol oyuncusu Acar, seyircilerin sorularına cevap verdi. Ardından YEE Rabat Müdürü Fırat, etkinliğin hatırası olarak Özay ve Acar'a plaket verdi.

AA muhabirine konuşan Af filminin yönetmeni Acar, Fas'taki Türk Sinema Haftası için "Farklı bir kıta ve yeni bir ülkede bu deneyim benim için heyecan vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.