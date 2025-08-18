Fatih Tatar'ın Antika Koleksiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Fatih Tatar'ın Antika Koleksiyonu

Fatih Tatar\'ın Antika Koleksiyonu
18.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta Fatih Tatar, 7 bin objeden oluşan antika koleksiyonunu sergiliyor ve ziyaretçileri bekliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnaflık yapan Fatih Tatar, yıllarca mezatlar ve antika pazarlarından alarak biriktirdiği yaklaşık 7 bin objeyi mobilya dükkanının üst katında sergiliyor.

Manavgat'ta mobilya dükkanı işleten 68 yaşındaki Fatih Tatar, çocukluk yıllarından başlayan koleksiyon merakını iş hayatına atıldıktan sonra da sürdürdü.

Tatar, bazıları hediye olarak gelen, bazılarını ise mezatlardan satın aldığı yaklaşık 7 bin objeye ulaşan koleksiyonunu sergilemeye karar verdi.

Aralarında ütü, çevirmeli telefon, lambalı radyo, terazi ve av tüfeklerinin de yer aldığı objeleri dükkanının üst katına taşıyan Tatar, burada müşteri olarak ya da merak edip gelen çok sayıda kişiyi konuk etti.

Fatih Tatar, AA muhabirine, koleksiyon tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Koleksiyon fikri 1960 yılında sahip olduğum üç tekerlekli bisikletle başladı. Üç tekerlekli bisikletin arkasında bir mahallenin çocuğunun mutlu olduğunu yaşayan biri olarak, o bisikletin bizden sonraki nesillere anlatmak istediği bir şeyler olduğunu düşündüm." dedi.

Tatar, pompalı ocaktan tüp gaza, lambalı radyodan kasetçalara ve siyah beyazdan renkli televizyona uzanan teknolojik gelişmeye şahit olmasının da eski ürünlere olan ilgisini perçinlediğini dile getirdi.

Antika pazarlarını ve mezatları takip ettiğini, bazı Manavgatlıların da aile yadigarı objeleri bağışladığını anlatan Tatar, kimi zaman da elinde fazla olan ürünleri başka objelerle takas ettiğini söyledi.

Öğrenciler ilgi gösteriyor

İş yerini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Tatar, koleksiyonunun daha geniş kitlelere ulaşmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Son zamanlarda koleksiyonuna öğrencilerin ilgisinin arttığını ifade eden Tatar, genç neslin geçmişi görmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çocukluk, Manavgat, antalya, Kültür, Sanat, Yaşam, Tatar, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fatih Tatar'ın Antika Koleksiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:56:08. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Tatar'ın Antika Koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.