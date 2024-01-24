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Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
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Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında anıldı

Oyuncu, senarist, yapımcı Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında sevenleri tarafından anıldı. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da katıldığı törende Girik için dualar edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, sanatçıyı saygıyla andıklarını dile getirdi.

Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında anıldı
24.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:54
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Oyuncu, senarist, yapımcı Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında anıldı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik için Torba Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da arasında olduğu sevenleri katıldı.

Girik için dualar edildi, Bodrum Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çakaloğlu, törende yaptığı açıklamada, Fatma Girik'i ölümünün ikinci yılında andıklarını söyledi. Girik'in geçen yıl da annesinin vefat ettiğini anımsatan Çakaloğlu, üzgün olduklarını ifade etti.

Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem de Fatma Girik'e rahmet dileyerek, sanatçıyı saygıyla andıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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