Fatsa'da Tarihi Kazılar Devam Ediyor

31.03.2026 14:53
Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni kazı dönemi başlayacak, bulgular artırılacak.

Ordu'da 2021 yılında yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazı döneminde yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yazılı açıklamada, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın tamamının gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazıların dördüncü dönemine geçileceğini belirtti.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yeni dönemde sürdürülmesi için hazırlıkların tamamladığını kaydeden Kibar, 2023 yılında başlayan kazı çalışmalarının her geçen yıl önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Kibar, önceki sezonlarda Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın büyük ölçüde açığa çıkarıldığını, mozaik zeminler ve çeşitli arkeolojik buluntuların bölgenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Nisan ayında başlaması ön görülen yeni dönem kazı çalışmalarında hedeflerinin, yer altında tespit edilen yeni alanları ortaya çıkarmak ve tarihi kaynaklarda bahsi geçen mozaiklere ulaşmak olduğunu ifade eden Kibar, çalışmaların Fatsa'nın ve Karadeniz'in tarihsel kimliğini daha güçlendireceğini kaydetti.

Kibar, açıklamasında yürütülecek yeni sezon kazı çalışmalarının şehre ve kültürel mirasa hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

