Fen Lisesi 'Bil Bakalım Aydın' Yarışmasında Birinci - Son Dakika
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Fen Lisesi 'Bil Bakalım Aydın' Yarışmasında Birinci

Fen Lisesi \'Bil Bakalım Aydın\' Yarışmasında Birinci
19.06.2026 09:55
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Aydın Fen Lisesi, 43 okulun katıldığı yarışmada birincilik elde etti. Öğrenciler kutlandı.

Aydın genelinde 43 lisenin katıldığı "Bil Bakalım Aydın" ödüllü bilim ve kültür yarışmasında Aydın Fen Lisesi öğrencileri il birincisi oldu.

Aydın il genelinde lise kategorisinde düzenlenen ve 43 okulun katıldığı "Bil Bakalım Aydın" ödüllü bilim ve kültür yarışması tamamlandı. Zorlu rekabetin yaşandığı yarışmada, Aydın Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, gösterdiği üstün performansla birinci oldu. Kimya öğretmeni Erkan Ergen danışmanlığında yarışmaya hazırlanan öğrenciler Zeynep Pusat, Burak Halil Kaplan, Hüseyin Çetin ve Burak Taşkıran'dan oluşan takım, bilgi birikimleri ve ekip uyumlarıyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Elde edilen başarının ardından Aydın Fen Lisesi tarafından yapılan açıklamada "Aydın il genelinde lise kategorisinde 43 okulun katıldığı Bil Bakalım Aydın ödüllü bilim ve kültür yarışmasında okulumuz kimya öğretmeni Erkan Ergen danışmanlığında hazırlanan öğrencilerimiz 1. olarak okulumuzu bir kez daha gururlandırdılar. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi yürekten kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fen Lisesi 'Bil Bakalım Aydın' Yarışmasında Birinci - Son Dakika

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