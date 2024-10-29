Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı denizlerde kutlandı

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Fethiye'de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı

MUĞLA - Fethiye Limanı'ndan hareket eden 50 tekne, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denizlerde kutladı.

Fethiye, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl denizde de kutladı. Fethiye Limanı'ndan hareket eden 50 tekne, Türk bayraklarıyla süslenerek Şövalye Adası etrafında görkemli bir tur gerçekleştirdi. Korteje, Sahil Güvenlik ve deniz polisi botları da eşlik etti. Marşlar eşliğinde ilerleyen tekneler, limanda toplanan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Korteje Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay ve çok sayıda vatandaş katıldı.