Fethiye'de Klasik Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
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Fethiye'de Klasik Müzik Festivali Başladı

26.06.2026 22:57
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Benyamin Sönmez anısına düzenlenen festival, anma töreni ve sanatçı performanslarıyla başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 13'üncüsü düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) ile bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Sahil Bandı'ndaki Benyamin Sönmez Parkı'nda anma töreni gerçekleştirildi, Sönmez'in büstüne çiçek bırakıldı.

Daha sonra kentteki alışveriş merkezinde devam eden etkinlikte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik kariyerlerini sürdüren, ikisi de otizmli olan piyanist Buğra Çankır ve kanun sanatçısı Burak Berk Boyar'dan oluşan "2BU" grubu sahne aldı.

İkili, hem Batı müziğinin klasiklerini hem de Doğu'nun eşsiz eserlerini icra etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren Çankır ile Boyar'ın performansı, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Etkinliğin devamında piyano sanatçısı Barış Kosku sahne aldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fethiye'de Klasik Müzik Festivali Başladı - Son Dakika

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