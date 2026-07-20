Aladağlar'ın Zirvesinde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Aladağlar'ın Zirvesinde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

20.07.2026 11:18
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın Emler Zirvesi'nde 35 dağcının katılımıyla 15 Temmuz şehitleri için anma tırmanışı düzenledi. Zirvede dua edilip İstiklal Marşı okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın zirvesinde anıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Biltekin, AA muhabirine, tırmanışın Türkiye Dağcılık Federasyonu 2026 yılı programında yer aldığını söyledi.

Niğde'deki faaliyette 3 bin 726 rakımlı Emler Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Biltekin, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetimize 16 ilden 35 dağcı katıldı. Faaliyet için 18 Temmuz günü saat 11.00'de Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nde toplandık. Kampımızı kurduk ve 19 Temmuz saat 04.00'te de zirveye hareket ettik. Saat 10.30 civarında da zirvedeydik. Orada şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak adına dua ettik. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'mızı okuduk. Törenimizi bitirdikten sonra biraz dinlendik ve sporcularımızla aynı rota üzerinden dönüşümüze geçtik."

Biltekin, Aladağlar'ın Türkiye'deki dağcıların kalbi olduğuna dikkati çekerek, 15 Temmuz anmalarını her yıl düzenli olarak Aladağlar'da yapmak istediklerini dile getirdi.

Dağcı Levent Koç, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri bünyesindeki bir grupla tırmanışa başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 saat zirvede tören yapıldığını anlatan Koç, "Maalesef 15 Temmuz ülkemizin başına gelmiş en büyük garabetlerden, en büyük ihanetlerden birisi. Şehit Ömer Halisdemir'le aynı köylüyüm, akrabamız da olur. 15 Temmuz'da biz de tabii ki meydanlardaydık. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Bugünlerde yaptığımız tırmanışların özel bir yeri oluyor"

İrem Meşe Erboğa ise 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen faaliyete katılmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini kaydeden Erboğa, "Bugünlerde yaptığımız tırmanışların bizim için özel bir yeri oluyor. Umarım ülkemiz bir daha böyle kötü günleri yaşamaz. Tek temennimiz ve dileğimiz bayrağımızı zirvede dalgalandırmak. Başta Şehit Ömer Halisdemir olmak üzere bu ülke için kanını toprağa dökmüş bütün şehitlerimizi anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aladağlar'ın Zirvesinde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

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