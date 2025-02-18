Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki imam hatip liseleri öğrencileri tarafından, "Kardeşlik Sınır Tanımaz, Filistin Özgür Olana Dek" adlı program organize edildi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İsrail'in yıllardır Filistin halkına zulmettiğini söyledi.
Kanca, İsrail'in dünyanın gözü önünde zulme devam ettiğini vurgulayarak, "Vahim bir tablo söz konusu. Bu tablo bizlere, İslam alemine yakışmıyor." dedi.
Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Adem Adanur ise zulmün karşısında durmak için organize ettiklerini dile getirdiği program hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Resim sergisi, kermes ve tiyatro oyununun yanı sıra çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği programda, 120 öğrenci ve 30 öğretmen görev aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı program duanın ardından sona erdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Filistin İçin Kardeşlik Programı Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?