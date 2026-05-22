Finike'de Engelli Bireyler için Sanat ve Dayanışma Programı
Finike'de Engelli Bireyler için Sanat ve Dayanışma Programı

22.05.2026 13:05
Finike'de, engelli bireylere yönelik sanat ve dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Geyikçi destek verdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde "Engelleri Aşalım Sanatla Müzikle Buluşalım" sloganıyla engelli bireylere yönelik sanat ve dayanışma programı gerçekleştirildi.

Finike Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF), Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği ile Antalya Engelliler Sanat Evi iş birliğinde ilçe meydanında düzenlenen proğrama katılanlar özel bireylerin renkli kıyafetleriyle hazırladığı dans gösterilerini izledi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, buradaki konuşmasında, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Geyikçi, "Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projelere önem veriyoruz. Erişilebilir yaşam alanlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umut Kafe projemiz Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü." dedi.

UTEF Genel Başkanı Güldane Kaya Kaçar ise engelli bireylerin sadece belirli günlerde değil yılın her günü toplumun içinde olması gerektiğini vurguladı.

Federasyonun yalnızca sosyal etkinlikler düzenleyen bir yapı olmadığını, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine dokunan büyük bir dayanışma ağı olduğuna işaret eden Kaçar, "Sanat, müzik, spor ve sosyal dayanışma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. 'Engelleri Aşalım, Sanatla Müzikle Buluşalım' anlayışıyla özel bireyleri sosyal yaşamın merkezine taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

UTEF'in 16 yıldır Türkiye ve Avrupa'da sosyal dayanışma çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kaçar, Türkiye genelinde 13 dernek, farklı illerde temsilcilikler ve Avrupa'da 7 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

