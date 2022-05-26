Frankfurt'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Frankfurt'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

26.05.2022 13:54
Frankfurt'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemeklerini tanıttı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemeklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından Hessen eyaletinden üst düzey misafirlerin katıldığı bir yemek düzenlendi.

Etkinliğe ABD'nin Frankfurt Başkonsolo su Norman Thatcher Scharpf, Frankfurt Emniyet Müdürü Vekili Björn Gutzeit, Türk toplumunun yoğun ikamet ettiği Offenbach'ın Kaymakamı Oliver Quilling, Dietzenbach Belediye Başkanı Dr. Dieter Lang, Schwalbach Belediye Başkanı Alexander Immisch, Hessen Eyaleti Ekonomik Kalkınma Direktörü Oliver Schwebel ile Hessen Trade ve Invest CEO'su Dr. Rainer Waldschmidt katıldı.

Misafirlere hitap eden Başkonsolos Erdem Tunçer, Anadolu medeniyetlerinin eşsiz bir sentezini oluşturan dünyaca ünlü Türk mutfağının önde gelen örneklerinden bazılarını misafirlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını da konuklara tanıtan Tunçer, "Hızlı ve endüstriyel yemek kültürünün yaygınlaştığı günümüzde sağlıklı, atıksız ve lezzetli bir mutfağın mümkün olduğunu göstermek açısından bu projenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik dünya çapında aşırı israfın yol açtığı gıda güvenliği sorununa dikkati çekmeyi de amaçlıyor. Geleneksel Türk mutfağı sağlıklı, atıksız ve sürdürebilir bir model teşkil ediyor." dedi.

Emine Erdoğan'ın video mesajını da konuklara sunan Başkonsolos Tunçer "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı esas alınarak hazırlanan "İstanbul Menüsünü" kıymetli konuklara sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Etkinlikte katılımcılara zeytinyağlı vişneli yaprak sarması, zeytinyağlı enginar, hünkarbeğendi, balık pilaki, üzüm hoşafı ve ayva tatlısı ikram edildi.

Frankfurt'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Frankfurt'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Frankfurt, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Frankfurt'ta 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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