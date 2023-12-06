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Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi ücreti! Galata Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika
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Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi ücreti! Galata Kulesi ne zaman yapıldı?

Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır ve panoramik İstanbul manzarası sunar. Tarihi ve mimari yapısıyla dikkat çeken kule, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlar.

Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi ücreti! Galata Kulesi ne zaman yapıldı?
06.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:23
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Galata Kulesi, tarih ve manzara severleri cezbetmek için İstanbul'un kalbinde yükselen bir simgedir. Ziyaretçiler, bu tarihi kulede geçmişin izlerini takip ederken, aynı zamanda İstanbul'un nefes kesen manzarasının tadını çıkarabilirler.

GALATA KULESİ NEREDE?

Galata Kulesi, İstanbul'un tarihi yarımadasının kuzeyinde, Karaköy semtinde yer alan göz alıcı bir yapıdır. Boğaziçi Köprüsü'nün güneyinde ve Galata Köprüsü'nün hemen yanında yükselen kule, hem tarihi hem de manzarasıyla ziyaretçileri kendine çekmektedir.

GALATA KULESİ ÜCRETİ

Galata Kulesi'ni ziyaret etmek için 650 TL ücret alınmaktadır. Müze Kart ile ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

GALATA KULESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Galata Kulesi'nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen M.S. 507 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Kule, tarih boyunca farklı amaçlar için kullanılmış; gözetleme kulesi, yangın kulesi ve gözlem noktası olarak hizmet vermiştir.

GALATA KULESİ'NDE NELER VAR?

Galata Kulesi, ziyaretçilere İstanbul'un muazzam manzarasını sunan bir gözlem noktasıdır. Kulede yer alan kafeterya, restoran ve sergi alanları, ziyaretçilere keyifli bir deneyim yaşatır. Ayrıca, kuleye tırmanarak İstanbul'un tarihî dokusunu kuşbakışı görmek de unutulmaz bir tecrübedir.

Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Kültür Sanat
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Son Dakika Kültür Sanat Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi ücreti! Galata Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi ücreti! Galata Kulesi ne zaman yapıldı? - Son Dakika
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