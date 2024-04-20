Kültür Sanat

Galata Rum Okulu'nda "Bir Dostluk Köprüsü" sergisi açıldı

İSTANBUL - Galata Rum Okulu'nda "Drama. Bir Dostluk Köprüsü" isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve "ADRIAS. Hepsi Kahramandı. Bir destroyerin Biyografisi" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilen "Drama. Bir Dostluk Köprüsü" adlı fotoğraf sergisinin açılışında Osmanlı'dan günümüze 135 fotoğrafın gösterimi yapıldı. Etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile sanatseverler katıldı. Program kapsamında 'Balıkçı ve Oğlu' isimli kitabında Adrias'a atıfta bulunan besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile destroyerin hikayesini anlatan kitabın yazarı gazeteci Margarita Pournara da konuşma yaptı. Etkinlikte tarihçi Dr. Georgia Bakali de bir sunum gerçekleştirdi. Serginin 31 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacağı belirtildi.