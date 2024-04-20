Galata Rum Okulu'nda 'Bir Dostluk Köprüsü' sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Galata Rum Okulu'nda 'Bir Dostluk Köprüsü' sergisi açıldı

İstanbul'da Galata Rum Okulu'nda 'Drama. Bir Dostluk Köprüsü' adlı fotoğraf sergisi ve 'ADRIAS. Hepsi Kahramandı. Bir destroyerin Biyografisi' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Sergide Osmanlı'dan günümüze 135 fotoğraf sergilendi ve etkinliğe Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile sanatseverler katıldı. Ayrıca Zülfü Livaneli ve Margarita Pournara gibi isimler de konuşma yaptı. Sergi 31 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

20.04.2024 22:52  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galata Rum Okulu'nda "Bir Dostluk Köprüsü" sergisi açıldı

İSTANBUL - Galata Rum Okulu'nda "Drama. Bir Dostluk Köprüsü" isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve "ADRIAS. Hepsi Kahramandı. Bir destroyerin Biyografisi" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilen "Drama. Bir Dostluk Köprüsü" adlı fotoğraf sergisinin açılışında Osmanlı'dan günümüze 135 fotoğrafın gösterimi yapıldı. Etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile sanatseverler katıldı. Program kapsamında 'Balıkçı ve Oğlu' isimli kitabında Adrias'a atıfta bulunan besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile destroyerin hikayesini anlatan kitabın yazarı gazeteci Margarita Pournara da konuşma yaptı. Etkinlikte tarihçi Dr. Georgia Bakali de bir sunum gerçekleştirdi. Serginin 31 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Zülfü Livaneli, Bartholomeos, İstanbul, Osmanlı, Edebiyat, Sanat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Galata Rum Okulu'nda 'Bir Dostluk Köprüsü' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III' ile sahnede
    23:24 Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Enternasyonal III' ile sahnede

    Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun 'Enternasyonal III' adlı temsili, Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Bu sezon yurt dışından konuk olarak gelen iki koreograf ile gerçekleştirilen eser, Tülay Şimşek'in kostüm tasarımı ve Bülent Arslan'ın ışık tasarımıyla prömiyerinde büyük beğeni topladı.


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
23:16 ABD’de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, “Helal kazanç“ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, "Helal kazanç" vurgulu paylaşım yapmış
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 00:17:55. #1.11#
SON DAKİKA: Galata Rum Okulu'nda 'Bir Dostluk Köprüsü' sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement