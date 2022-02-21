Üye Girişi
"Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak

21.02.2022 15:38
"Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nca sahnelenen "Gangster" müzikali yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nca sahnelenen "Gangster" müzikali yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluşacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika'nın "Büyük Buhran Günleri"ni sahneye taşıyan, caz, bing band, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve caz orkestrası ile opera sanatçılarının eşlik ettiği müzikal AKM'de ilk kez sahnelenecek.

Bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı eserin libretto, reji ve koreografisi Nilgün Bilsel Demireller'e, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten'e, dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gazal Erten'e ve ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait.

Yarın akşam AKM'de sahnelenecek eserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun döneme damga vuran dansları ve Orkestra Şefi Doruk Gönentürk yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları ve solistlerinin seslendirdiği "Cheek To Cheek" "Sing, Sing, Sing" "Hit The Road Jack" "In The Mood" "In the Sentimental Mood" "Singing In The Rain" "Puttin On The Ritz" ve daha bir çok ünlü şarkı yer alıyor.

Gangster müzikalinin dünya prömiyeri 11 Ocak 2020'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilmiş, eser 2021'de de DOBGM'nin düzenlediği "18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" açılış eseri olarak sanatseverlerle buluşmuştu.

YORUMLAR
500
AK PARTİLİ SÜREKLİ: İZMİR'İN ANKARA'DA BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOKTUR AK PARTİLİ SÜREKLİ: İZMİR'İN ANKARA'DA BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOKTUR 'Gangster' müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak "Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi

Müzikal, Ankara, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Gangster' müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: "Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement