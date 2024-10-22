Garanti BBVA Cumhuriyet Anıtı'nı Sergiliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Garanti BBVA Cumhuriyet Anıtı'nı Sergiliyor

Garanti BBVA Cumhuriyet Anıtı\'nı Sergiliyor

Garanti BBVA, Cumhuriyet’in 101. yılına özel Metin Yurdanur'un anıtını sergiliyor.

22.10.2024 12:33
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GARANTİ BBVA, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, Türkiye'nin önde gelen heykel sanatçılarından Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı ile karşılıyor. Bankanın İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Genel Müdürlük binasının önüne yerleştirilen anıt, Atatürk'ün Cumhuriyet ile kazandırdığı düşünce ve ideallerin ikinci yüzyılda da yükselmeye devam edeceğini simgeliyor.

Metin Yurdanur tarafından bankaya özel tasarlanan bu eserde, cumhuriyetin dinamik ve coşkulu değerlerini simgeleyen dalgalarla birlikte, Atatürk'ün aydınlığının, Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığı ifade ediliyor. Bronz döküm ve paslanmaz çelik, karışık teknikte yapılan Anıt'ın brüt beton 1,5 metre kaide üzerinde 6 metre yüksekliği bulunuyor. Garanti BBVA geçen yıl, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 'Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu' sergisi ve fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu kitap projesi ile kültürel mirasa katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemişti.

Öte yandan Garanti BBVA geçen yıl, cumhuriyet değerlerini somut ve kalıcı eserlerle yükseltmeyi amaçlayarak kendi binalarında sergilemek üzere sanatçı Hakan Sorar'ın 'Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe' ve Evren Erol'un 'Yüz Yıllık Yürüyüş' adlı heykellerinin hayata geçirdi. Bu yıl da Metin Yurdanur'un Cumhuriyet Anıtı ile bu yaklaşımını devam ettirdi.

'CUMHURİYETİN KAZANIMLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ'

Cumhuriyet Anıtı'yla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere taşımak öncelikli hedefimiz. Garanti BBVA olarak, Atatürk'ün düşünceleri ve Cumhuriyet'in temel değerlerini yaşatmak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu değerlere duyduğumuz saygıyı kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz.. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla, kolektif bir vizyonla şekillenen Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyetin getirdiği ilerici düşünce ve aydınlanma ruhu ile Türk gençliğinin bu değerleri geleceğe taşıma azmini simgeliyor. Bu anlamlı eser için sanatçımız Metin Yurdanur'a teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 101. yılını böyle önemli bir eserle kutlamaktan gurur duyuyoruz. İkinci yüzyıla girerken, Cumhuriyet değerlerini ileri taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Garanti BBVA Cumhuriyet Anıtı'nı Sergiliyor - Son Dakika

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