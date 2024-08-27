GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Dünyanın En Uzun Kebabı Rekoru Denenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Dünyanın En Uzun Kebabı Rekoru Denenecek

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 ustanın 2,5 kilometre uzunluğunda 'dünyanın en uzun kebabı'nı hazırlayarak rekor denemesi yapacağı bildirildi. Festivalde ayrıca ünlü sanatçılar sahne alacak, sergiler açılacak ve tiyatro oyunları sergilenecek.

27.08.2024 17:47
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GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 ustanın 2,5 kilometre uzunluğunda "dünyanın en uzun kebabı"nı hazırlayarak rekor denemesi yapacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" kentin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi" temasıyla 14-22 Eylül'de düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü 9 şefin katılımıyla workshoplar organize edilecek.

Organizasyonda, atölye çalışmalarıyla katılımcılar çeşitli mutfak tekniklerini ve yaratıcı yaklaşımları öğrenme fırsatı bulacak.

Festivalin ilk gününde, "Guinness Dünya Rekorları" kapsamında 2 bin 47 metre olan "dünyanın en uzun kebabı" rekorunu kırmak için 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacak.

Ayrıca Emir Can İğrek, Simge, Bengü, Gökhan Türkmen, Murat Boz, Haluk Levent, Buray, Berkay ve Dedublüman gibi sanatçılar sahne alacak, çeşitli sergiler açılacak, tiyatro oyunları sergilenecek, opera ve bale gösterileri sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Dünyanın En Uzun Kebabı Rekoru Denenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Dünyanın En Uzun Kebabı Rekoru Denenecek - Son Dakika
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