Kültür Sanat

Gazi Mihal Hamamı'nda Restorasyon Devam Ediyor

20.08.2025 09:18
Edirne'deki 15. yüzyıl Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor, yeni fonksiyonlar planlanıyor.

Edirne'deki 15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in restorasyon talimatı verdiği hamamın içinde ve çevresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğünce çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık tarihi yapının çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerinde kazı çalışmaları yapıldı.

Hamamın ön kısmındaki temizlik çalışmalarında erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izleriyle yapının toprak altında kalan pek çok kısmına ulaşıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.

Vali Sezer, restorasyon çalışmalarını inceledi

Hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, gazetecilere, hamamın konum olarak Edirne'nin en önemli yerlerinden birinde bulunduğunu söyledi.

Kentin girişinde yer alan hamamın tarihi bir önemi olduğunu anlatan Sezer, "Gazi Mihal Hamamı kendi alanında niş bir yapı. İçerisindeki mukarnasları, odaları ve dizaynıyla beraber çok özel. Bir sanat eseri gibi, özenilerek yapılmış bir eser." dedi.

Sezer, geçmişteki ihmaller nedeniyle yapının tahrip olduğunu ve bir bölümünün üzerinden yol geçtiğini anımsattı.

Kazı çalışmalarının tamamlandıktan sonra ihya çalışmalarının başladığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Birinci etap restorasyonunu bitirmek üzereyiz. İkinci etabın projeleri hazırlanıyor. Buraya nasıl bir fonksiyon verilecekse bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. İlk olarak koku müzesi şeklinde bir değerlendirmemiz var. Burasıyla ilgili heyecanlıyız. Gazi Mihal Hamamı ve hemen yanındaki Gazi Mihal Köprüsü'nü içine alacak şekilde bir peyzaj çalışmasıyla burayı Sultan II. Bayezid Külliyesi'ne kadar düzenleme yapacağız. Oradaki namazgahı da içine alacak şekilde bir çalışma yapılacak. Burası önemli turizm akslarından biri olacak. Oradaki namazgahta da peynir müzesi ya da yeniçerilerin, saray ritüellerinin yerine getirildiği bir alan düzenlemesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Sezer, hamamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin artacağını vurguladı.

Çalışmaların kente değer katacağını belirten Sezer, "Burada ilk etabı yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız. Artık peyzaj ve içerisindeki fonksiyonlara geçmiş olacağız. Dünyada örneği az olan bir koku müzesi olmasını hedefliyoruz. Burası Edirne, gülüyle ünlü, Edirne Sarayı'nda ve Tavuk Ormanı'nda özel çiçeklerin bulunduğu bir şehir. Tunca Nehri kenarını da alacak saray kültürünün yansıtıldığı bir peyzaj düzenlemesi yapacağız." diye konuştu.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA

