Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu - Son Dakika

- Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu.

ANKARA - Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu, Korona virüs sebebiyle 3 yıl aradan sonra seyircisiyle buluştu.

Pandemi sebebiyle 3 yıl aradan sonra seyircisiyle buluşan Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu, Ramazan ayı kapsamında 'Tasavvuf Konseri' verdi. Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak katıldı. Programda Koro Şefliği Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal yaparken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ise konuk sanatçılar olarak yerini aldı.

"Tasavvuf musikisi konseriyle taçlandırmak istedik"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, "Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminden geçiyoruz. Bu Manevi iklimi Gazi Üniversitesi olarak bir tasavvuf musikisi konseriyle taçlandırmak istedik. Ülkemizin en önde gelen değerli sanatçılarından Çiğdem Gürdal hanımefendiye ve emeği geçen bütün arkadaşları teşekkür ediyorum" diye konuştu.