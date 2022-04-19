Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu

19.04.2022 11:05

- Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu.

- Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu.

ANKARA - Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu, Korona virüs sebebiyle 3 yıl aradan sonra seyircisiyle buluştu.

Pandemi sebebiyle 3 yıl aradan sonra seyircisiyle buluşan Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu, Ramazan ayı kapsamında 'Tasavvuf Konseri' verdi. Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak katıldı. Programda Koro Şefliği Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal yaparken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ise konuk sanatçılar olarak yerini aldı.

"Tasavvuf musikisi konseriyle taçlandırmak istedik"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, "Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminden geçiyoruz. Bu Manevi iklimi Gazi Üniversitesi olarak bir tasavvuf musikisi konseriyle taçlandırmak istedik. Ülkemizin en önde gelen değerli sanatçılarından Çiğdem Gürdal hanımefendiye ve emeği geçen bütün arkadaşları teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu
Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu
Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu
Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle iftar yaptı Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi

Türk Sanat Müziği, Gazi Üniversitesi, Ramazan, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Gazi Üniversitesi Akademisyenler ve İdari Personel Türk Sanat Müziği Korosu seyircisine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement