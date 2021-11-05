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Gaziantep'de şehrin hamam gelenekleri canlandırdı - Son Dakika

Gaziantep'de şehrin hamam gelenekleri canlandırdı

05.11.2021 13:52
Gaziantep'de şehrin hamam gelenekleri canlandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Yaşayan Müze" etkinlikleri kapsamında Hamam Müzesi'nde ziyaretçilerle şehrin hamam gelenekleri canlandırdı.

450 yıllık tarihi paşa hamamı içerisinde kurulan müzede, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara şehrin geleneklerinden olan gelin hamamının vazgeçilmez ritüeli şamşırak ve doğum sonrası yapılan lohusa hamamı atölye çalışması ile gösterildi. Etkinlikte, misk, gül, amber gibi çeşitli kokuların karışımının hamamda sıcaklık çıkışında gelinin başından aşağıya döküldüğü "Şamşırak Geleneği" hakkında bilgi verildi. Etkinliğin devamında sabun atölyesinde sabunun vatandaşlara üretim aşamaları anlatıldı. Günümüzde de devam edilen, bebek doğduktan sonra kırkıncı günde bebek ve anne hamama getirilerek "40'nın çıkartıldığı" Lohusa Hamamı atölyesinde ise geleneğin özü, neden yapıldığı konuları işlendi. Hamamda ayrıca şifa olması için hem yenilen hem de vücuda sürülen karanfil, defne, tarçın, reyhan, karabiber, kırmızı biber, zencefil, çörekotu, kimyon gibi 40 çeşit baharattan oluşan karışım pekmezin yapılışı aktarılarak, nasıl oluşturulduğu gösterildi.

Çalışmanın sonunda ziyaretçilere atölyede üretilen sabun, pekmez ve şamşıraklar hatıra olması amacıyla dağıtıldı.

Şehir kültüründe kadın hamamları, hem yıkanılan hem de bazı hastalıklar için şifa aranılan yerler olmalarının yanı sıra, halkın günlük yaşamında yer edinmiş mekanlar olarak görülüyor. Gaziantep'te toplu hamam ziyaretleri genellikle nefse, gelin ve adak hamamı gibi vesilelerle düzenlenen, komşu ile dostlarla yapılan ziyaretlerde yiyecekler ve hamam bohçaları için önceden uzun hazırlıklar yapıldığı bilinmekte. Hamama gidilmeden önce evlerdeki temizlik gibi işler tamamlanarak, bir gün sürecek hamam hazırlıklarına başlanır.

"Yaşayan Müze" etkinliklerinde gerçekleşen program, Hamam Müzesi'nde belirlenen tarihler doğrultusunda tekrarlanarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatamaya devam edecek.

Gaziantep'de şehrin hamam gelenekleri canlandırdı

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Hamam, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'de şehrin hamam gelenekleri canlandırdı - Son Dakika


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