Gaziantep İslahiye\'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Müze ve Heykel Atölyesi bölge turizmine büyük katkı sağlıyor.

Müze görevlisi Ali Çiçek, "Yesemek, köyümüzün adıdır. Açık hava heykel atölyemiz, dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesidir. Genel alan 250 dönüm üzerindedir. 1 kilometre yukarda taş ocağımız vardır. Bu Hititler, ilk olarak taş ocağını keşfediyorlar. Taşın işlenmeye müsait oluşundan bu atölyeyi kuruyorlar. Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerimiz vardır ama yaz aylarında sıcak havalar olduğu için durgunluk oluyor. Eylül-Ekim ayı gibi, Nisan-Mayıs ayı gibi bayağı hareketli oluyor. Geçen seneye bakarsak ayda 5 bin kişi ziyaret ediyordu burayı" dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci turizm olumlu etkiler"

Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeyi olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden ziyaretçilerden Ahmet Yıldırım, "Her yaz Gaziantep'in İslahiye ilçesine geliyoruz. Bugün de ailecek müzeyi ziyaret edelim dedik. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada gerçekten tarih kokuyor. Herkes burayı gezmeli. Terörü ülkede hiç kimse istemez. Terör bu ülkeden gitsin kurtulalım. Bu bölgeye senede 1-2 defa geliyorum. Bölgedeki değişimin farkındayız. İnsanların yaklaşım açısının değiştiğinin farkındayız. İnsanların da bundan mutlu olduğunun farkındayız" diye konuştu.

Menekşe Miray Yıldırım isimli minik ziyaretçi ise, "Barajı ve Yesemek açık hava müzesini merak ettiğim için buraya geldim. Burayı çok beğendim" ifadelerini kullandı.