Gaziantep Kalesi Yıl Sonunda Ziyarete Açılacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi, yapılan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından yıl sonunda ziyarete açılacak.

Kentin simge yapılarından olup 6'ncı yüzyılda yapılan kale Bizans, Memluklular ve Dulkadiroğulları dönemlerindeki birçok tarihi olaya ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kalenin bazı kısımları hasar aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 Mayıs'ta restorasyona başlayan ekipler, kalenin burç ve sur duvarlarındaki çalışmaları bitirdi.

Kalenin çevre düzenlemesinin ardından yıl sonunda tekrar ziyarete açılması planlanıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, 11 burç ve sur duvarında restorasyon çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Kaledeki tüm çalışmaları yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını belirten Çomak, "Güçlendirme çalışması da yapıldı. Bazı yıkılan yerlerin de yenilenmesi yapıldı. Kullanılabilir olan taşlar ayrıştırılarak tekrar kullanıldı. Kullanılamayanlarda ise yenileme çalışması oldu. Yıl sonuna doğru bir aksilik olmazsa 2025'te Gaziantep Kalesi ziyaretçileriyle buluşacak. Bakanlığımızın takibi doğrultusunda yürüyüş yolları da yenilendikten sonra açılacaktır. Az bir çalışmamız kaldı. Yüzde 90'ın üzerinde tamamlandı." diye konuştu.

Kale altındaki kırılmalar jeoradarla görüntülendi

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez de Gaziantep Kalesi'nin kentin simge yapılarından olduğunu, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Kale eteklerinde de çalışma yapılacağını dile getiren Yenmez, şunları kaydetti:

"Turisti engellemeyecek şekilde kale eteklerinde çalışmalarımızı yapacağız. Eski ihtişamına kavuşacak hatta daha iyi olacak. Çevresini daha da düzenleyip bundan sonra böyle bir felakette zarar görmemesi için her türlü çalışmayı yaptık. Şu an böyle bir depremi karşılayacak hale getirdik. Sur duvarlarının temellerine kadar indik, temelleri dahi güçlendirdik. Kalenin höyük üzerinde olması nedeniyle jeoradar taramasıyla zeminde nasıl kırılmalar olduğunu tespit ederek zemin enjeksiyonuyla sur altlarını güçlendirerek kaleyi ayağa kaldırdık. Bundan sonra böyle bir depremde böyle hasar alması bizce mümkün değil."