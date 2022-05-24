Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti

24.05.2022 18:03
Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti

Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti Türkiye'nin en büyük kitap fuarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından eski devlet bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Türkiye'nin en büyük kitap fuarı Gaziantep Kitap Fuarı'nı...

Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük kitap fuarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından eski devlet bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Türkiye'nin en büyük kitap fuarı Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kitapsever ziyaret etti.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski devlet bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Türkiye'nin en büyük kitap fuarı 'Gaziantep Kitap Fuarı'nda ilk 3 gün ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 21-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan ve 385 yazar ile 415 yayın evinin katılım sağladığı Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk 3 günde 300 bin civarında kitapseverin ziyaret ettiği açıklandı.

"Üçüncü günde 300 bin ziyaretçi bandına yaklaştık"

Gaziantep Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan ve ilk 3 günde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyleyen fuar organizasyon sorumlusu Mehmet Saçmacı, "Gaziantep Kitap Fuarı toplam 385'ten fazla yazar ve 415'ten fazla yayın evinin katılımıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde müthiş bir beklenti ve özveriyle devam ediyor. Bugün üçüncü günde 300 bin ziyaretçi bandına yaklaştık. Bu da 9 günün sonunda Türkiye'de ziyaretçi rekorunun kırılacağının bir belirtisi. Sabah saat 9.30'dan itibaren Gaziantepliler, okullar, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar fuara akın akın geliyor. İlgi ve alakası için herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Fuarımızı 29 Mayıs 2022 Pazar akşamı saat 20.00'de kapılarını kapatacak" dedi.

"Fuara katılım çok fazla"

Fuarda stant açan yayın evi çalışanlarından Bilal Yılmaz ise, "Fuara katılım çok fazla. Açıldığı günden itibaren fuarı çok sayıda kitapsever ziyaret ediyor ama alım gücü biraz düştüğü için satışlarda da biraz düşüş var tabi. Bu konuda ziyaretçilere de hak vermek lazım. Yine de çok güzel bir fuar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20.00'a kadar devam edecek olan Gaziantep Kitap Fuarı'na yoğun katılımın sürmesi halinde ziyaretçi rekorunun kırılabileceği belirtildi.

Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk üç günde 300 bine yakın kişi ziyaret etti - Son Dakika


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