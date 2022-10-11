Gaziantep kültür sanat haberleri... Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini "Uçurtmamı Gördün Mü?" oyunuyla açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep kültür sanat haberleri... Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini "Uçurtmamı Gördün Mü?" oyunuyla açtı

11.10.2022 16:44
Gaziantep kültür sanat haberleri... Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini "Uçurtmamı Gördün Mü?" oyunuyla açtı

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te "Uçurtmamı Gördün Mü?" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Gaziantep'te "Uçurtmamı Gördün Mü?" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı olarak 2021 yılında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini "Uçurtmamı Gördün Mü?" çocuk oyunuyla açtı.

Onat Kutlar Salonu'nda sahnelenen oyunun yönetmen koltuğunda Göksel Kart yer aldı.

Evde canı sıkılan "Ada"nın hayal gücünden hareketle çıktığı küçük bir yolculukla başlayan oyunda, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılan uçurtma ve sonrasında yaşanan serüven canlandırılıyor.???????

YORUMLAR
500
Otoyolda tır alev alev yandı Otoyolda tır alev alev yandı Sokak köpeklerinin keçiyi parçalama çalıştığı anlar kamerada Sokak köpeklerinin keçiyi parçalama çalıştığı anlar kamerada SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak
Kaynak: AA

Dünya Tiyatrolar Günü, Şehir Tiyatrosu, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep kültür sanat haberleri... Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini 'Uçurtmamı Gördün Mü?' oyunuyla açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 01:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep kültür sanat haberleri... Gaziantep Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdesini "Uçurtmamı Gördün Mü?" oyunuyla açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement