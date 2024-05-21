Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'ndeki kadınların hazırladığı ve yağlıboya resimlerden oluşan "Hayata Renk Kat" sergisi açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açılan sergide 45 kadının 7 ayda resmettiği 203 yağlıboya eseri yer alıyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergi ve etkinlikleri artırmayı düşündüklerini belirterek, kursiyerlerin eğitim gördüğü mekanları geliştireceklerini dile getirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gaziantep'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı - Son Dakika
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