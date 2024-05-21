Gaziantep'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı

Gaziantep\'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde hazırlanan yağlıboya resimlerden oluşan 'Hayata Renk Kat' sergisi, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide 45 kadının 7 ayda resmettiği 203 yağlıboya eseri yer alıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, sergi ve etkinlikleri artırmayı düşündüklerini belirterek, kursiyerlerin eğitim gördüğü mekanları geliştireceklerini dile getirdi.

21.05.2024 13:40
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'ndeki kadınların hazırladığı ve yağlıboya resimlerden oluşan "Hayata Renk Kat" sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açılan sergide 45 kadının 7 ayda resmettiği 203 yağlıboya eseri yer alıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergi ve etkinlikleri artırmayı düşündüklerini belirterek, kursiyerlerin eğitim gördüğü mekanları geliştireceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kadınlar Tarafından Hazırlanan Yağlıboya Sergisi Açıldı - Son Dakika
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