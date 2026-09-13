Gaziantep'te kutnu kumaşı atıkları geri dönüşümle cüzdan ve çantaya dönüşüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te kutnu kumaşı atıkları geri dönüşümle cüzdan ve çantaya dönüşüyor

Gaziantep\'te kutnu kumaşı atıkları geri dönüşümle cüzdan ve çantaya dönüşüyor
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Gaziantep'te geleneksel kutnu kumaşının üretimden kalan küçük parçaları, 20 yaşındaki eğitici usta Dilara Sayın tarafından geri dönüştürülerek çanta, cüzdan, yelek ve kıyafete dönüştürülüyor. Yurt içi ve yabancı turistlerden ilgi gören ürünlerle genç usta, kutnu sanatını ustalaşarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

Gaziantep'in geleneksel el sanatlarından biri olan kutnu kumaşı, genç usta tarafından el emeğiyle geri dönüştürülerek çanta, cüzdan, yelek ve çeşitli kıyafetlere dönüştürülüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce öğrenci olarak kutnu kumaşıyla tanışan ve daha sonra çalışmalarına devam eden 20 yaşındaki eğitici usta Dilara Sayın, küçük kumaş parçalarını çöpe atmak yerine yeniden değerlendirerek farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Sanayi Nakışı Bölümü mezunu olduğunu belirten genç usta, kutnu kumaşıyla çalışmanın kendisine çok şey kattığını ifade etti.

Kutnu kumaşının pamuk ve ipekten oluştuğunu belirten genç usta, bu geleneksel kumaşı geleceğe taşımaktan dolayı kendisini özel hissettiğini söyledi. Kumaşların üretim sırasında kalan küçük parçalarını değerlendirdiklerini anlatan genç usta Sayın, "Geri dönüşümden kalan fazla kumaşları cüzdan, çanta, yelek, kıyafet gibi ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunlar çok küçük parçalardı. Bunları birleştirip bir emek haline getiriyoruz. Çöp olmak yerine ortaya yeni bir ürün çıkarıyoruz" dedi.

Geri dönüşümle hazırlanan ürünlerin vatandaşlardan da ilgi gördüğünü belirten Sayın, "Çoğu kişinin çok ilgisini çekiyor. 'Çöpe atmak yerine bir şey yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kutnu kumaşından hazırlanan ürünlerin yurt içinde satışının yanı sıra Gaziantep'e gelen yabancı turistlere de ulaştırıldığını ifade eden genç kadın, ürünlere olan talebin güzel olduğunu söyledi.

Gelecekte de kutnu sanatının içerisinde olmak istediğini belirten genç kadın, hedefinin ustalaşarak geleneksel kutnu sanatını geçmişten geleceğe taşımak olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te kutnu kumaşı üzerine çalışmalar yapan Abdulkadir Mekki ise geçmişi geleceğe taşımak adına Gaziantep yöresel kutnu kumaşlarını ürettiklerini söyledi. Mekki, usta öğrenciler yetiştirip küçük parçaları geri dönüşümle yeniden şekillendiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te kutnu kumaşı atıkları geri dönüşümle cüzdan ve çantaya dönüşüyor - Son Dakika

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