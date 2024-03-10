Gaziantep\'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı

Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR'de sahne aldı

Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu. Amerikalı Jarrod Cagwin ve Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan uluslararası grup, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı. Konserde aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı. Abou Khalil, Türkiye'de konser vermekten ve Türk seyircisiyle iletişim kurmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramına ilişkin dünyanın bu konuda hemfikir olmayışına şaşırdığını ifade etti.