Gaziantep'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gaziantep'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı

Gaziantep\'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te, baharın gelmesiyle birlikte sulak alanlarda renkli kuşlar görülmeye başlandı. Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Barajı'nda ve çevresinde yalıçapkını, saka, karabaş martı, gri balıkçıl, tepeli toygar, tarla çintesi, kara çaylak gibi kuşlar fotoğraflandı. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kuş çeşitliliğinin arttığını ve kuş fotoğrafçılığına ilgi duyan insanların bölgeye gelerek gözlem yaptığını belirtti.

10.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te renkleriyle dikkat çeken kuşlar fotoğraflandı.

Baharın gelmesiyle kentteki sulak alanlarda kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Barajı'nda ve çevresinde renkleriyle öne çıkan "yalıçapkını" ve "saka" başta olmak üzere "karabaş martı", "gri balıkçıl", "tepeli toygar", "tarla çintesi", "kara çaylak" gibi kuşlar kaydedildi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, baharın gelmesiyle doğanın canlandığını ve kentteki sulak alanlarda kuş çeşitliliğinin artmaya başladığını ifade etti.

Göçmen kuşlarında bölgeye gelmeye başladığına işaret eden Yener, kuş fotoğrafçılığına ilgi duyan insanların bölgeye gelerek sık sık gözlem yaptığını ve fotoğraf çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Çevre, Doğa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi
    11:35 Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi

    Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.

  • Ordu'da Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
    11:27 Ordu'da Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

    Ordu Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda yöresel türküler, halk oyunları ve horon gösterileri sunuldu. Dernek başkanı, katılımcılara teşekkür ederek, doğdukları yere karşı görevlerinin olduğunu ve tanıtım yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

  • Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR'de sahne aldı
    11:25 Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR'de sahne aldı

    Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu. Amerikalı Jarrod Cagwin ve Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan uluslararası grup, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı. Konserde aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı. Abou Khalil, Türkiye'de konser vermekten ve Türk seyircisiyle iletişim kurmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramına ilişkin dünyanın bu konuda hemfikir olmayışına şaşırdığını ifade etti.

  • Engelli bir genç için evde meddah gösterisi düzenlendi
    11:14 Engelli bir genç için evde meddah gösterisi düzenlendi

    Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, meddah ekibiyle birlikte fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'nın evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü kutladı. Demir ve ekibi, evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri yapmaktadır. Nurcan ve ailesi gösteriden oldukça mutlu olmuşlardır. Meddah Rugeş Demir, bu projenin amacının unutulmaya yüz tutmuş meddahlığı insanlara tanıtmak ve özel bireylerin mutluluğuna katkıda bulunmak olduğunu belirtmiştir.

  • Türkiye ile Güney Kore ilişkileri kültürel ve sosyal bağlarla güçleniyor
    11:13 Türkiye ile Güney Kore ilişkileri kültürel ve sosyal bağlarla güçleniyor

    Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesiyle başlayan ilişkiler, kültürel ve sosyal bağlarla daha da kuvvetleniyor. Türk şehitlerin bulunduğu anıtsal mezarlık ziyaret edilirken, Türk müziği ve dizileri Güney Kore'de popülerlik kazanıyor. Türk yemekleri ve dondurması da ilgi görüyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, tarihi ve kültürel bağlarla daha da derinleşiyor.

  • Samsun'da 18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi
    10:55 Samsun'da 18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi

    Samsun'da Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi. Gecede halk oyunları gösterileri yapıldı ve Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

  • Kubbealtı Lugatı'nın Yeni Sürümü Tamamlandı
    10:55 Kubbealtı Lugatı'nın Yeni Sürümü Tamamlandı

    Türk dilinin en temel sözlüğü olarak bilinen Kubbealtı Lugatı'nın yeni sürümü, 4 binin üzerinde yeni kelime içeren genişletilmiş bir şekilde hazırlandı. Sözlüğün dijital versiyonunda kelimelerin anlamları, misalleri ve transkripsiyon alfabesiyle yazımı yer alırken, madde başları TRT spikerleri tarafından seslendirildi. Kubbealtı Lugatı, dilin sürekli değişimine uyum sağlamak amacıyla sürekli yenilenen bir sözlük olacak.

  • Mostar Kitap Kahve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde Açıldı
    10:29 Mostar Kitap Kahve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde Açıldı

    Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde Mostar Kitap Kahve düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu'nun yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, resmi ve sivil kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve kitapseverler katıldı.

  • Erzurum'da Çocuk Evleri Sitesinde Korunma ve Bakım Altında Kalan Çocukların El Sanatları ve Butik Pasta Ürünleri Sergilendi
    10:13 Erzurum'da Çocuk Evleri Sitesinde Korunma ve Bakım Altında Kalan Çocukların El Sanatları ve Butik Pasta Ürünleri Sergilendi

    Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, korunma ve bakım altında kalan çocuklar tarafından yapılan el sanatları ve butik pasta ürünleri sergilendi. Programa Vali Mustafa Çiftçi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile davetliler katıldı. Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.


10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:42:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement