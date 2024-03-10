Gaziantep\'te Renkli Kuşlar Fotoğraflandı

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te renkleriyle dikkat çeken kuşlar fotoğraflandı.
Baharın gelmesiyle kentteki sulak alanlarda kuş çeşitliliği yaşanıyor.
Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Barajı'nda ve çevresinde renkleriyle öne çıkan "yalıçapkını" ve "saka" başta olmak üzere "karabaş martı", "gri balıkçıl", "tepeli toygar", "tarla çintesi", "kara çaylak" gibi kuşlar kaydedildi.
Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, baharın gelmesiyle doğanın canlandığını ve kentteki sulak alanlarda kuş çeşitliliğinin artmaya başladığını ifade etti.
Göçmen kuşlarında bölgeye gelmeye başladığına işaret eden Yener, kuş fotoğrafçılığına ilgi duyan insanların bölgeye gelerek sık sık gözlem yaptığını ve fotoğraf çektiklerini söyledi.
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