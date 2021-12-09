Gaziantep'te Yesemek Heykel Atölyesi'nde arkeolojik kazılar tekrar başladı - Son Dakika

5 antik kentine ve Gazi şehrin tarihine sahip çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yesemek Heykel Atölyesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası sponsorluğunda 31 yıl aranın ardından Yesemek'in kuzeydoğu kesiminde Gaziantep Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. Kazı çalışmaları ile heykel atölyesinin yüzey bulguları dışında kazılarla da somut olarak tarihlendirilmesini, heykel üretim aşamaları ve teknikleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması amaçlanıyor.

KAZILAR YESEMEK'İN UNESCO KALICI DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi için "Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı Hazırlama" yetkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğü'ne verildi. Yapılan kazılar ve bulgulardan elde edilen bilgiler Yesemek'in kalıcı listeye girmesi için önemli bir katkı sağlayacak.

ENGİN: ALANDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARINDA ŞİMDİYE KADAR 22 ADET YENİ HEYKEL, HEYKEL TASLAĞI VE BLOKLAR KISMEN ORTAYA ÇIKARTILDI

Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek'in Türkiye'de ki en önemli arkeolojik kültür varlıklarından biri olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar, atölyenin bilinenden daha eskiye, milattan önce 13'üncü yüzyıl Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihlendirdiğini ve üretilen heykellerin Yesemek'in hemen yakınlarında planlanan bir kentteki yapıları donatmak üzere yapıldığını tespit ettiklerini, bu bilgilerin Yesemek'in önemini büyük ölçüde arttırdığını ifade etti. Engin, "Alanda yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar 22 adet yeni heykel, heykel taslağı ve bloklar kısmen ortaya çıkartıldı. Devam edecek kazılarla bu sayının artmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çok sayıda Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihlenen seramik parçaları ile bir kısmı kırılmış çok sayıda taş çekiç bulduk. Bu çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile gerçekleşti. Önemli destekleri ve iş birlikleri için başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, İş Bankası'na, Gaziantep Müzesi Müdürü Sayın Özgür Çomak'a, Yesemek Alan Başkanı Sayın Zafer Okuducu'ya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Sayın Serdar Murat Gürsel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.