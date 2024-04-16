Gaziantep\'teki çocuklar sanat etkinliklerinde buluştu

Kültür Sanat

Gaziantep'teki çocuklar, Dünya Sanat Günü kapsamında çeşitli branşlardaki sanat ve müzik etkinliklerinde bir araya geldi.

Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren etkinliklere 500 küçük sanatsever katıldı. Etkinliklerde, çocuklar 17 farklı atölye çalışmasında sanatsal faaliyette bulundu.

Çocuklar etkinliklerde hem eğlendi hem de sanatsal kabiliyetlerini geliştirdi.

Çocuk Sanat Merkezi Koordinatörü Zeliha Ağtaş, AA muhabirine, belirli aralıklarla çocukları merkezlerinde ağırladıklarını söyledi.

Sanatla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Ağtaş, "Çocuklarımıza verimli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız onlara sanatı sevdirmek ve onları iyi yerlere getirmek." dedi.

Mozaik Eğitmeni Şeyda Çetinkaya ise atık materyallerden mozaik ürettiklerini belirterek, "Burası çocuklarla beraber beni de geliştirdi. Tekrar seçim yapma şansım olsaydı yine burayı seçerdim. Mozaik sanatına çok fazla talep var. Buraya gelen çocuklar çok heyecanlı ve istekli. Burası çocuklara el becerisiyle kazandırmanın yanında sosyalleşme imkanı da sunuyor. Çocukların sanatsal yetenekleri de gelişiyor." diye konuştu.