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Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

25.01.2022 15:57
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Gaziantep'te kar yağışıyla birlikte sadece cadde ve sokaklar değil tarihi yapılar da beyaza büründü.

Gaziantep'te kar yağışıyla birlikte sadece cadde ve sokaklar değil tarihi yapılar da beyaza büründü.

Geçmişte ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetten kültürel eserlerin kaldığı kentteki tarihi yapı ve turistik alanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kentte son günlerdeki kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Tarihi Gaziantep Kalesi, Bey Mahallesi, Kendirli Kilisesi, Yeni Han ve Tahtani ile Şirvani camileri, karla birlikte ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

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Gaziantep, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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