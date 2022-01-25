Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışıyla birlikte sadece cadde ve sokaklar değil tarihi yapılar da beyaza büründü.

Geçmişte ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetten kültürel eserlerin kaldığı kentteki tarihi yapı ve turistik alanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kentte son günlerdeki kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Tarihi Gaziantep Kalesi, Bey Mahallesi, Kendirli Kilisesi, Yeni Han ve Tahtani ile Şirvani camileri, karla birlikte ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.