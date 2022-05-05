Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı

05.05.2022 14:16
Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı'nı bayramda 235 bini kişi gezdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı'nı bayramda 235 bini kişi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turistik noktalarından ve barındırdığı tür bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında gösterilen parkı, arife günü dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 235 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, parkın yeni üyesi ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen tür olarak dikkati çeken albino Bengal kaplanı yavrusu "Kartopu"na ilgi gösterdi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı "Space Adventure Sergisi" ve kentteki müzelere de 41 bin 840 ziyaretçi geldi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti Gaziantep FK, Kayserispor maçından galibiyet hedefliyor Gaziantep FK, Kayserispor maçından galibiyet hedefliyor Gaziantep'te yüksek akım uyarısı Gaziantep'te yüksek akım uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Turizm, Arife, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:39:55. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement