Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler yapıldı - Son Dakika

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler yapıldı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gaziantep'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi önünde "Farkındalık Yaratma Programı" düzenlendi. Etkinlikte Glutensiz Bir Başka Kafe'nin özel çalışanları, okunan İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti. Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezi Mehteran Takımı'nın gösteri yaptığı etkinlikte, görme engelli Bayram Şifkan da org çaldı. Programda gökyüzüne mor balonlar bırakıldı, Gaziantep Kalesi ise farkındalık oluşturmak için mor renkle ışıklandırıldı. Şanlıurfa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik öncesinde Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergiyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ürünleri inceledi, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Al'dan ürünler hakkında bilgi aldı. Engellilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduğu programda öğrenciler şiirler okudu, ritim ve müzik gösterileri yapıldı. Akçakale ilçesinde ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kaymakam Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

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