Gaziantepli 10 yaşındaki paralimpik yüzücünün gözü milli takımda - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 10 yaşındaki Asya Albeni, Para Yüzme Milli Takımı'nda yer almak istiyor.

Nurdağı ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi gören Asya Albeni, 6 yaşında ilçedeki bir havuzda başladığı yüzmeyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olarak sürdürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 4-6 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme Milli Takımı seçmelerine katılan Albeni, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstü yarışlarında Türkiye ikinciliği derecesi aldı.

Asya Albeni, gazetecilere, yüzmeyi çok sevdiğini ve milli takıma girmeyi çok istediğini anlatarak, "Yüzerken kendimi çok özgür hissediyorum. Gazantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı'mıza sağladıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yüzme antrenörü Şerife Böklü ise 4 aydır Asya ile çalıştıklarını belirterek, "Havuzumuz açılalı 1,5 yıl oldu. Kayıtlı 230 kursiyerimiz var. Asya Albeni gibi durumda olan 3-4 öğrencimiz var ve yetişiyorlar. Burada haftada iki gün eğitim veriyoruz. Asya, başarısını azmine borçlu. Benim de Nurdağı'nda derece yapan ilk öğrencim. İkimiz de çok mutluyuz. Mayıs'ta yapılacak olan bir yarışma daha var. Yoğun bir tempoyla şimdi ona hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.