Özel ihtiyaç sahibi Filistinliler, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde engellerini bir kenara iterek, abluka altındaki bölgede yaşadıkları sıkıntıları ve zor şartlar altında topluma nasıl entegre olduklarını tiyatro oyunuyla canlandırdı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları tiyatro sahnesine taşıdı - Son Dakika

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