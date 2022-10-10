Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları tiyatro sahnesine taşıdı - Son Dakika
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Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları tiyatro sahnesine taşıdı

10.10.2022 23:42

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları ve zorlu yaşam şartlarına dikkati çeken tiyatro oyunu sahneledi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları ve zorlu yaşam şartlarına dikkati çeken tiyatro oyunu sahneledi.

Özel ihtiyaç sahibi Filistinliler, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde engellerini bir kenara iterek, abluka altındaki bölgede yaşadıkları sıkıntıları ve zor şartlar altında topluma nasıl entegre olduklarını tiyatro oyunuyla canlandırdı.

Gazze'deki engelli Filistinlilerin hayat hikayesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, Buzur Kültür ve Sanat Tiyatrosu Derneği iş birliğiyle "Yaralara Şifa" programı çerçevesinde tiyatro sahnesine taşındı. Tiyatro eğitimi alan engelli 18 genç, "Selim es-Selim" ve "Uzuv" isimli oyunları sahneledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları tiyatro sahnesine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki engelliler, yaşadıkları sıkıntıları tiyatro sahnesine taşıdı - Son Dakika
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