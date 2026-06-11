Konservatuvar öğrencileri hem çaldı hem oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Ukulele Orkestrası ve Gitar öğrencileri, verdikleri konserde performanslarıyla beğeni topladı. Hem çalan hem de oynayan öğrenciler, aldıkları kaliteli konservatuvar eğitimi ile göz doldurdu.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere öğrenci velilerinin yanı sıra vatandaşlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri katıldı. Konser, konservatuvar eğitmeni Ergün Özorhan yönetimindeki gitar bölümü öğrencilerinin gösterisi ile başladı. 11 öğrenci, klasik müziğin gitar için yazılan en önemli eserlerini seslendirdi. Öğrencilerin başarısı seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Gitar bölümünün ardından Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Ukulele Orkestrası sahne aldı. 15 konservatuvar öğrencisinden oluşan orkestra, eğitmenleri Mert Najim şefliğinde 15 eser seslendirdi. Orkestra konserde; "Kırmızı Balık", "Mini Mini Bir Kuş" ve "Küçük Kurbağa" gibi en sevilen çocuk şarkılarının yanı sıra Ludwig Van Beethoven'ın ünlü 9. senfonisinden bir bölümü icra etti.

Hem çaldılar hem oynadılar

Gebze Ukulele Orkestrası final şarkısını ise unutulmaz sürprizle taçlandırdı. "Dere Geliyor Dere" şarkısının duyulmasıyla orkestra üyelerinden iki kız öğrenci sahneye gelerek danslarıyla şarkıya eşlik etti. Hem çalan hem de oynayan öğrencilere seyirciler alkışlarıyla destek verdi. Neşeleri ve konsere kattıkları renk ile göz dolduran Gebze Ukulele Orkestrası ile gitar öğrencileri unutulmaz konsere imza attı. - KOCAELİ