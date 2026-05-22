Geçmişi Yaşatan Çiftçi

22.05.2026 11:25
78 yaşındaki Himmet Yıldırım, unutulmaz tarım aletlerinin minyatürlerini yaparak tarihi yaşatıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki çiftçi Himmet Yıldırım, evinde kurduğu atölyede geçmişte kullandığı tarım aletlerinin minyatürlerini yaparak unutulmamasını amaçlıyor.

Dereyüzü köyünde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Yıldırım, gençlik yıllarında tanık olduğu kırsal yaşamın unutulmaması için yaklaşık 10 yıl önce evinde atölye kurdu.

Atıl durumdaki ahşap, metal ve çeşitli malzemeleri değerlendiren Yıldırım, geçmişte kullanılan öküz arabası, harman makinesi ve tarım aletlerini el emeğiyle minyatür olarak yapıyor.

Matkap, törpü, bıçak ve çeşitli el aletleri kullanan Yıldırım, aynı zamanda birçok savaşı anlatan şiirleri de kaleme alıyor.

Yıldırım, AA muhabirine, tarihi sevdiğini ve çok kitap okuduğunu söyledi.

Gençlik çağlarında tarlalarda çalıştığını belirten Yıldırım, "Öküz arabasıyla, at arabasıyla yaylaya, tarlaya giderdik. Bizim yaylamız vardı Çimen Dağı'nın eteğinde. 27 ila 28 kilometre uzaklıktaydı. Çok zorluklarla kağnı arabasıyla da gittik, at arabasıyla da gittik. Sonra motorlarla gitmeye başladık." diye konuştu.

Yıldırım, çeşitli el aletleri ile farklı tarım aletleri yapabildiğini dile getirerek, "Gelecek nesiller görsünler de 'önceleri böyle şeyler yaşanmış' diye hatırlasınlar istedim. Geçmişi bilmeyen geleceği bilemez. Hatırlasınlar diye bunları yaptım." dedi.

Türk tarihindeki önemli olaylara ilişkin şiirler de kaleme aldığını belirten Yıldırım, vatanın kolay kazanılmadığını, tarihi canlı tutmak amacıyla bu şiirleri yazdığını ifade etti.

Yıldırım, minyatür tarım aletlerinin bazılarını hediye ettiğini, bazılarını da torunları için sakladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
