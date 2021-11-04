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Gediz Deltası'nda sonbahar göçündeki 65 su kuşu türü kayıt altına alındı - Son Dakika

Gediz Deltası'nda sonbahar göçündeki 65 su kuşu türü kayıt altına alındı

04.11.2021 15:28
Gediz Deltası'nda sonbahar göçündeki 65 su kuşu türü kayıt altına alındı

Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda eylül ayında 65 farklı su kuşu türüne rastladı.

Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda eylül ayında 65 farklı su kuşu türüne rastladı.

Doğa Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığı ve gönüllü gözlemcilerin katılımıyla bölgede "2021 Sonbahar Dönemi Kuş Göçü İzleme Çalışması" gerçekleştirildi.

Çalışmada Gediz Deltası'nı göç döneminde ziyaret eden su kuşları ve bu kuşların yoğun olarak kullandığı habitatlar belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Derneği Kuş İzleme Sorumlusu Ahmet Kaya, eylül ayında haftada dört gün boyunca deltada yaygın olarak kullanılan gözlem noktalarında sayımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Düzenli olarak gözlem yapmanın hem kuşların göç dönemindeki değişikliğini hem de alandaki değişimi ortaya koyması açısından önemli olduğunu aktaran Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır sonbahar göç döneminde bu sayımı tekrarlıyoruz. Bu sayede kapsamlı veriler elde ediyoruz. Sonbahar göç döneminde su kuşlarının deltanın hangi bölgelerini ve nasıl kullandıklarını belirledik. Deltanın iç kesimlerindeki sulak alanların kuruması nedeniyle kuşların kıyılarda büyük gruplar halinde toplandığını gördük. Kara karınlı kumkuşu, halkalı cılıbıt, küçük kumkuşu, kızılbacak gibi türler gruplar halinde göç eden ve Gediz Deltası'nın kıyılarında bir arada görülen türlerin başında geliyor."

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise söz konusu çalışmanın deltanın UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi için yürütülen süreç açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Gediz Deltası, UNESCO'nun Dünya Mirası kriterlerini sağlayan uluslararası ölçekte öneme sahip bir sulak alan. Doğa Derneği 2002 yılından beri bu benzersiz doğal alanın zarar görmeden yaşamaya devam etmesi için çalışmalar yürütüyor. Gediz Deltası'ndaki biyolojik çeşitliliği izlemek için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, deltanın göç dönemi içerisindeki hareketliliğini ve hassas habitatları ortaya koymak açısından çok değerli. Bu çalışmayla, Gediz Deltası'nı göç esnasında kullanan türler ortaya çıkarıldı. Aralarında alanda nadiren görülen türler de mevcut. Yaklaşık iki milyon yaşında olan Gediz Deltası, uzun yıllardır doğaseverlerin ve bilim insanlarının çalışmalarıyla korunuyor. İnanıyoruz ki yürüttüğümüz bu çalışmalar, deltanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesiyle taçlanacaktır."

Doğu Akdeniz, Doğa Derneği, Sonbahar, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gediz Deltası'nda sonbahar göçündeki 65 su kuşu türü kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gediz Deltası'nda sonbahar göçündeki 65 su kuşu türü kayıt altına alındı - Son Dakika
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