Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor - Son Dakika
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Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor

13.06.2022 21:42

- Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile düzenlenen "Edirne Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" 23 şehirden 49 sanat dalında 51 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

- Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor

EDİRNE - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile düzenlenen "Edirne Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" 23 şehirden 49 sanat dalında 51 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne'de 23 şehirden 49 sanat dalında 51 sanatçının katıldığı Edirne Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali renkli görüntülerle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Edirne Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilen festival vatandaşlar tarafında yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustalar el emeği göz nuru ürünlerini stantlarda sergiliyor. Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda ürünlerini sergileyen sanatçılar, gerçekleştirdikleri sanat hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Edirne Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen sanatçılar, Rizeli tulum yapım ustasının çaldığı ritimler eşliğinde Valiliğe kadar oynayarak gitti. Bando eşliğinde valilik önünden başlayarak Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gerek coğrafi konumu, gerekse doğal ve kültürel varlıklarıyla yüz yüzlerce yıldır önemini korumuş, Osmanlı Devleti'ne başkentlik Mimar Sinan'ın eserlerine ev sahipliği yapmış olan Edirne'de düzenlenen bu festivalin temel amacı ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş,değerlerin korunması, yaşatılması kuşaktan kuşağa aktarılması, geleneği sürdürerek kadim kültürü geleceğe taşıyan sanat ve sanatçıların tanıtılması ve desteklenmesi olduğunu söyledi.

Festivalin açılışında konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin kültürel değerleri, coğrafyası, turizm potansiyeli ve dokusu ile inanılmaz bir ahenk ortaya çıkardığını söyledi.

Milli kültür mirasımızın korunması, gelenek ve göreneklerin yaşatılması açısından el sanatlarının son derecede önem taşıdığını belirten Vali Kırbıyık,"Bu noktada hepimizin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl ilk defa Edirne'de icra edilen bu etkinliğimizle de beraber yaklaşık 51 sanatçıyı misafir etmenin de özellikle mutluluğunu yaşamaktayız. Bütün vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve stantlar dolaşılarak sanat dalları hakkında bilgi alındı.

Rize'den gelen Tulum yapım ustası Süleyman Serin, Edirne'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Enstrüman yapımcısı Mehmet Ünal, Geçmişten günümüze gelen Rebap sazını yaşatmaya devam ettiğini aktardı.

Geleneksel yay yapımcısı Baki Çınar, "Bu işe merakla başladım. Çocuklarıma plastik borudan yay yaparak bu mesleği öğrendim. Daha sonra ecdadımızın bu konuda ne kadar usta olduğunu gördüm. Çeşitli araştırmalar sonucu bu noktaya geldim. Baya emek istiyor" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde açılışı gerçekleştirilen festival,19 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor
Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor
Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor
Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel El Sanatları Edirnelilerle buluşuyor - Son Dakika

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