Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Sinop Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı - Son Dakika
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Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Sinop Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı

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Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Sinop Arkeoloji Müzesi\'nde inceleme yaptı
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Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri için Sinop Arkeoloji Müzesi'ne gezi düzenledi. Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler tarihi eserleri inceledi; etkinlikle gözlem yapma ve sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Sinop Gelincik Ortaokulu tarafından özel eğitim öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla müze gezisi düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan tarihi eserleri yakından inceleyerek farklı bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, müzede sergilenen tarihi ve arkeolojik eserleri görme fırsatı bulurken, Sinop'un köklü geçmişini ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Sınıf ortamının dışında gerçekleştirilen geziyle öğrencilerin gözlem yapma, çevrelerini tanıma ve sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler açısından hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Sinop Gelincik Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştiren kültürel ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekilerek, müze ziyaretinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatİncelemeEğitimSinopSon Dakika

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