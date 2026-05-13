Gemerek\'te Hıdırellez Coşkusu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık, Gemerek Belediyesi, Sızır ve Çepni belediyeleri organizasyonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten, yaptıkları konuşmalarda, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan Hıdırellez'i kutladı.

Programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Buzağı yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri ödüllendirildi.

Kutlamalarda ilçe protokolü vatandaşlarla halay çekti.