Gemide çalışan çiftler evliliklerini denizde sürdürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gemide çalışan çiftler evliliklerini denizde sürdürüyor

Gemide çalışan çiftler evliliklerini denizde sürdürüyor

Gemide çalışan bazı çiftler, meslekleri gereği denizde kalmak zorunda oldukları için evliliklerini de denizde sürdürüyor. Yolcu gemilerinde görev yapan çalışanlar, gemiyi evleri olarak görüp aile olmanın mutluluğunu denizde yaşıyor. Miray Cruises firmasının işlettiği M/V Gemini kruvaziyeri, 5 evli çift için yuva işlevi görüyor. Gemide tanışıp evlenen ve birlikte çalışan çiftler, motivasyonlarının yüksek olduğunu ve birbirlerini daha fazla görebildiklerini belirtiyor. Gemide yaşamaya alışık olan çiftler, evliliklerini sürdürmenin sorun olmadığını ifade ediyor.

11.05.2024 13:23
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Gemide çalışırken tanışıp hayatlarını birleştiren, meslekleri gereği de denizde kalmak zorunda kalan bazı çiftler, evliliklerini de denizde sürdürüyor.

Yolcu gemilerinde görev yapan çalışanlar, yılın büyük bölümünü deniz üzerinde geçiriyor. İş yerlerini evleri olarak gören çalışanların bir bölümü aile olmanın mutluluğunu da gemide yaşıyor.

Ege Denizi'nde düzenlediği seferlerle tatilcileri ağırlayan M/V Gemini kruvaziyeri de çeşitli birimlerde görevli 5 evli çift için yuva işlevi görüyor.

Gemiyi işleten Miray Cruises firmasının otel operasyonlarından sorumlu başkanı Ethem Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 25 farklı milletten personelin görev yaptığı gemide bir aile ortamının yaşandığını belirtti.

Kendisinin de eşiyle gemide tanışıp evlendiğini, bir süre birlikte çalıştıklarını, çocukları olduktan sonra eşinin ayrılmak durumunda kaldığını anlatan Bayramoğlu, "Burada zaten arkadaşların çoğuyla 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Gemide tanışıp evlenen 15 çift var. Şu anda da gemimizde 5 çift aktif olarak görevlerini birlikte sürdürüyor. Bizim sezonumuz 8 ay. Bu sürede hiç kimse eşinden ayrı kalmak istemez. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Hatta gün içerisinde tempodan dolayı birbirini göremeyen, hani evlerinde yaşasalar birbirlerini belki daha çok görecek çiftler var." diye konuştu.

"Motivasyonunuz daha yüksek oluyor"

Geminin satış mağazasında görev yapan Oksana Bidnenko Pasin ile 2 yıllık evli olan 3. Kaptan Çağın Cem Pasin, gemi dışında tanışıp evlendiklerini, birbirlerini daha fazla görebilmek için ayın gemide çalıştıklarını söyledi.

"Gemiye dönünce ilişkimiz daha kuvvetlendi" diyen Pasin, "Biz 8 ay boyunca gemide beraber oluyoruz. Bir gemici olarak bu faydalı. Birlikte çalışınca motivasyonunuz daha yüksek oluyor. Daha uzun zamanlar gemide kalabiliyoruz. O açıdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Oksana Bidnenko Pasin de eşinin yanında görev yapmanın hem iş verimini hem de mutluluğu artırdığını ifade etti.

Gemide tanıştığı bilişim direktörü Hakan Demir ile 9 yıldır evli olan ve eşi gibi bilişimde çalışan Victoria Demir, aile olarak gemi hayatını sevdiklerini söyledi.

Gemide yaşamaya alışık insanlar için evliliği sürdürmenin de sorun olmadığını anlatan Demir, "Eve gidince sıkılıyoruz. Burası hep macera dolu. İşimizi seviyoruz. Biz başka hayat edinemedik. Bizim normalimiz bu. Biraz tatil yapıyoruz geziyoruz ama 2 ay sonra tekrar gemiye dönmek istiyoruz." dedi.

Hakan Demir ise aynı ortamda çalışmaları sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerine dikkat çekerek, "Biz burada bir aile ortamındayız. Eşimle aynı gemide olmak benim için güzel, bana çok yardımcı oluyor. Her an yanımda. Birimizin gemiden uzak kalması bizim için alışılmışın dışına çıkmak demek." ifadelerini kullandı.

Başka bir gemide tanışıp evlenen ve 11 yıldır birlikte çalışan geminin operasyon müdürü Bora Pattaban ile tur rehberi eşi Anastasya Pattaban da aynı gemide olmalarına rağmen birbirlerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirtiyor.

Kendisinin tüm gün turda olduğunu, eşini akşam görebildiğini, bazen iş yoğunluğu nedeniyle 5-10 dakika konuşabilme fırsatı bulduklarını anlatan Anastasya Pattaban, buna rağmen mutlu olduklarını ifade etti.

Bora Pattaban, bu tempoya alıştıklarını belirterek, sezon sonunda karaya çıktıktan birkaç hafta sonra gemiyi özlediklerini, denize açılacakları zamanı iple çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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