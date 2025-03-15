Genç Hafızlar Mukabele Geleneğini Sürdürüyor

14 asırlık mukabele geleneğini genç hafızlar sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın yaklaşık 6 asırlık tarihi camisinde Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okumak anlamına gelen mukabele sünneti, Elazığ'daki camilerde sürdürülüyor. Merkeze 9 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde 562 yıllık Sara Hatun Camisinde öğle namazlarından sonra camilerde hafızlar halka kurup Kur'an mukabelesi yapıyor. Her gün öğle namazının ardından başlayan mukabelede hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

1463'te inşa edildi, hala ibadet ediliyor

Harput Sara Hatun Camii İmam Hatibi Emrullah Demirbağ, mukabelenin önemine değinerek, "Camimiz 1463 yılında inşa edilmiştir ve halen de ibadete açıktır. 11 aydır özlemle, hasretle ve merakla beklediğimiz Ramazan ayındayız. Bizleri bu aya ulaştıran yüce rabbimize hamdolsun. Müslümanlar Ramazan ayını çeşitli ibadetlerle geçirmelidirler. Bu ibadetlerden bir tanesi de mukabeledir. Mukabele bilindiği üzere peygamber efendimizin Hz. Cebrail (as) karşılıklı okuduğu, Hz. Cebrail'in (as) de peygamber efendimizi (sav) karşılıklı olarak dinlediği bir ibadettir. Buna mukabele denilmektedir. Ramazan ayının, Kur'an ayı olması münasebetiyle bu ayda en çok yapılan ibadetlerden bir tanesi yine mukabeledir. Camimizde cemaatimiz ve hafızlarımız ile birlikte bu mukabele geleneğini devam ettirmekteyiz. Mukabele okuyan öğrencilerimiz, benim de hafızlık yaptığım ve mezun olduğum Harput Hacı Hamdi Başaran Kuran Kursu'nun öğrencileridir. Hafızlarımız ile birlikte bu mukabele kültürüne, ibadetine devam ediyoruz. Buradan tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Mukabelede yer alan genç hafızlardan Ömer Üstünkaya, " Hafızlık yapıyorum. Malum 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu Ramazan ayını da dolu dolu geçirmek için camide mukabele yapıyoruz. Bunu yapınca da mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer hafız Yusuf Çimen ise mukabelenin manevi atmosferine vurgu yaparak, "Öğle namazlarından sonra mukabele yapıyoruz. Gerçekten maneviyat açısından güzel geçiyor. Zaten Ramazan ayı demek Kuran ayı demek. O yüzden güzel geçiyor" diye konuştu.