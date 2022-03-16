"Genç Karagözcüler" projesine başvurular başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Karagöz Derneği iş birliğinde düzenlenen "Genç Karagözcüler" projesine başvurular başladı.

"Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen proje ile Karagöz sanatı ustalar tarafından gençlere aktarılacak.

Proje, Karagöz sanatını icra etmek isteyen gençlerin ihtiyaç duydukları bilgiyi deneyimleyerek öğrenebilecekleri, kendilerini donanımlı hale getirecekleri, usta-çırak ilişkisi içinde çalışmaların yürütüleceği ücretsiz bir eğitim olacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama Araştırma Yerleşkesi'ndeki eğitimlerde adaylar, Karagöz tasviri yapımı-oynatımı, müzik, resim ve yazarlık alanlarında eğitimler alarak, Karagöz sanatı ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgi, materyal ve tecrübeyi alanında uzman eğitmenlerden öğrenecek.

Projeye başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için "www.genckaragozculer.com" adresi ziyaret edilebilir.