Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu

21.05.2022 13:27

Genç Kültür Elçileri Buluşmaları'nın birinci etabı, 7 ülkeden 21 genç kültür elçisinin katılımıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genç Kültür Elçileri Buluşmaları'nın birinci etabı, 7 ülkeden 21 genç kültür elçisinin katılımıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyası coğrafyasının ticaret yollarıyla ayrı bir anlam kazandığını söyledi.

Özbekistan'dan Buhara'ya, Anadolu'ya dünyanın ticaretinin gerçekleştiği bir hat olduğunu belirten Demircan, "Herkes buradan gelmiş geçmiş. Anadolu merkez olduğu gibi Özbekistan merkezli Türk dünyası da öyle. O da Çin'e, kuzeye, batıya ve Hint Okyanusu'na oradan gidip geliyor." ifadesini kullandı.

Demircan, bu kadar fazla ilim irfan insanının bu topraklardan çıkmasının tesadüf olmadığına dikkati çekti.

Türk toplumlarının hep büyük devletler kurmak ve coğrafyada her zaman var olmak istediğini anlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akılları hep kervanda, kervanın güvenliğinde. Dünyanın ticareti hep burada; Selçuklu, Osmanlı... İstanbul, uluslararası ticaretin toplanma noktası, bu yüzden önemli. Kanal İstanbul da onun için önemli. Bu çağda önümüze yeni bir fırsat çıktı. Bütün doğal gazlar, bütün hatlar bir şekilde bizim ülkemizden geçiyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inanılmaz bir hazırlık var."

Somut mirası korumanın önemli olduğuna değinen Demircan, somut olmayan mirasın ise yaşam tarzına ait ögelerden meydana geldiğini belirtti.

Bunu öğrenmenin en güzel yolunun, abide şahsiyetlerin hayat tarzlarından, üsluplarına ilişkin bilgiler edinmekten geçtiğini vurgulayan Demircan, "Genç neslin kültürünü anlaması için mabetleri görmesi kıymetlidir. Orada ince dokunuşlar, bir ruh var. O ruhu ancak böyle anlayabilirler." diye konuştu.

Demircan'a plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren programa, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu Başkanı Furkan Alperen Sonkaya ile diğer davetliler katıldı.

Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu
Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu
Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu
Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu
Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu

YORUMLAR
500
Sevilya'daki Müslümanlar kendilerine Türk İslam kültürünü örnek alıyor Sevilya'daki Müslümanlar kendilerine Türk İslam kültürünü örnek alıyor Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement