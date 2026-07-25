Genç Yazar İbrahim Savaş\'ın Tarih Kitabı

Niğde'de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Savaş; ortaokul yıllarında başlayan Roma tarihi merakını 'Gölge İmparator: Flavius Belisarius-Doğu Seferleri' isimli kitabıyla taçlandırdı. Genç yazar, eserinde Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminin en önemli komutanlarından Flavius Belisarius'un doğu seferlerini ele aldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan lise öğrencisi İbrahim Savaş, uzun süredir yürüttüğü tarih araştırmalarını kitap haline getirdi. Roma, Anadolu, Türk ve askeri tarihine ilgi duyan Savaş'ın kaleme aldığı 'Gölge İmparator: Flavius Belisarius - Doğu Seferleri' isimli kitap okuyucuyla buluştu. Roma tarihine ilgisinin ortaokul yıllarında sosyal bilgiler dersleriyle başladığını belirten Savaş, yaşadığı bölgedeki Roma dönemine ait tarihi yapıların da araştırmalarında etkili olduğunu söyledi. Özellikle Roma tarihinin Türk ve Anadolu tarihiyle bağlantılı bölümlerinin dikkatini çektiğini ifade eden genç yazar, tarih merakının zaman içerisinde daha kapsamlı araştırmalara dönüştüğünü kaydetti.

"Roma tarihini araştırmak Anadolu tarihiyle bağ kurmaktır"

Savaş; "Roma tarihine ortaokuldan beri ilgim var. Bu merakım ortaokuldaki sosyal bilgiler dersleriyle başladı. Daha sonra Türk tarihini araştırmaya başladım. Türk tarihini araştırdıkça Anadolu tarihiyle ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümünün Roma tarihiyle bağlantılı olduğunu gördüm. Kemerhisar'da yaşamamın da bunda etkisi oldu. Roma; kendisinden sonraki devletleri de kendisine hayran bırakmış bir imparatorluk. Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük Osmanlı padişahları da kendilerinden önce kalan pek çok tarihi esere saygı göstermiştir. Roma tarihini araştırmak, Anadolu tarihiyle doğrudan bağlantı kurmak demektir" ifadelerini kullandı.

Kitapta Belisarıus'un Doğu seferlerini anlattı

'Gölge İmparator: Flavius Belisarius - Doğu Seferleri' isimli kitabında Bizans İmparatoru I. Justinianus dönemini ele aldığını aktaran İbrahim Savaş, dönemin en önemli askeri isimlerinden Flavius Belisarius'un hayatı ve doğu seferleri üzerinde durduğunu söyledi. Belisarius'un yalnızca askeri mücadelelerini değil, hayatı boyunca yaşadığı kişisel ve psikolojik sorunları da okuyucuya aktarmaya çalıştığını belirten Savaş; komutanın bütün hayatını ve seferlerini kapsayacak bir kitap dizisi hazırlamayı hedeflediğini kaydetti.

Batı seferlerini anlatan yeni kitap yolda

İbrahim Savaş, Flavius Belisarius'un batı seferlerini ele aldığı ikinci bir kitap üzerinde de çalıştığını açıkladı. Kitabın hazırlık sürecinde çok sayıda fiziki ve dijital kaynaktan yararlandığını anlatan genç yazar, araştırmalarına ilk olarak basılı kitaplarla başladığını söyledi. Türkçeye çevrilmiş birinci el kaynakların yeterli olmadığını fark etmesinin ardından İtalyanca öğrenmeye başladığını aktaran Savaş, yabancı dildeki bazı kaynakları kendi imkanlarıyla Türkçeye çevirmeye çalıştığını belirtti. Tarih araştırmalarını bir meslekten çok hayatı boyunca devam ettireceği önemli bir hobi olarak gördüğünü dile getiren Savaş, her gencin yaşadığı coğrafyanın geçmişini öğrenmesi gerektiğini söyledi. Savaş; "Kendi tarihini, yaşadığın bölgenin ve Anadolu'nun tarihini araştırmak her Türk gencinin yapması gereken bir şey. Ben de tarih araştırmalarımı bir hobi olarak sürdürmeyi düşünüyorum. Buna doğrudan bir meslek gözüyle bakmıyorum ancak araştırmalarımı bırakmayı da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Savaş'ın annesi Hacer Savaş ise oğlunun kitap çalışmasının kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi. Oğlunun uzun zamandır tarih araştırmaları yaptığını bildiklerini ancak kitabın yayımlanma aşamasına geldiğinden haberdar olmadıklarını belirten anne Savaş, oğlunun genç yaşta ortaya koyduğu çalışmadan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.